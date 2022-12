TINGNAN: Pinay singers naghandog ng pre-Christmas concert sa Frankfurt

FRANKFURT - Ramdam ang diwa ng Paskong Pinoy sa ginanap na pre-Christmas concert sa Frankfurt, Germany.

Ang Nightingales singers na binubuo nina Bernadette Mamauag at Katrina Saga ang nagbigay saya sa kapwa Pinoy at mga banyaga nang mag-caroling sila at kinanta ang ilang sikat na Pinoy Christmas songs tulad ng “Pasko na Muli” at “Kumukitikutitap.”

Kasama rin sa programa ang ilang OPM, Broadway, at classic songs. Inorganisa ang concert ng Philippine Consulate sa Frankfurt at ng Cebu-based NGO na M.E.N.D.

