DonBelle, mga kapamilya artists nasa Dubai para sa Barrio Fiesta 2022

DUBAI - Dumating na sa Dubai ang mga kapamilya artists na sina AC Bonifacio, Kyle Echarri, Eric Nicolas at ang tambalang Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Mapapanood sila ng live sa Barrio Fiesta in Dubai 2022. Ito ang isa sa pinakamalaking Filipino gathering dito sa Dubai na inorganisa ng TFC Middle East.

Bahagyang na delay ang dating ng mga kapamilya artists sa Terminal 1 ng Dubai International Airport. Matiyaga namang naghintay ang Bubblies, isang UAE fanbase group ng loveteam na DonBelle.

“Masaya ako kasi first time kong makita si Donny at saka si Belle. Im super excited po talaga,” sabi ni Jolina Sepe, miyembro ng grupo.

Hindi maitago ni Nessa Solis ang excitement na makita muli ang love team.

“We’re very grateful na napili po nila ang Dubai to have their block screening and of course the Barrio Fiesta and I’m also excited to see them again,” sabi ni Solis.

Sabay-sabay na lumabas ang grupo at all smile na hinarap ang mga naghihintay na fans.

“What’s up mga kapamilya natin dito sa Dubai. Ay sobrang excited po kami na magkikita tayo sa December 3, 'di ba?” bulalas ni Kyle.

Handa nang mag-perform ang mga Kapamilya stars.

“We have lots of performance ready for you,” paniguro ni AC.

Katatawanan naman agad ang hirit ni Eric Nicolas.

“Dubai, I love to see you now and have a good time. Hello mga kababayan natin sa Dubai. Nandito kami para maghatid ng saya,” sabi ni Nicolas.

Sinagot din nina Donny at Belle kung convenient nga ba or incovenient na magkatrabo sila bilang real-life love team.

“I would say the conveniences are, alam na naming kung paano ang isa’t isa and it’s easier to work with each other. Alam namain kung anong kailangan sa mga eksena and I feel like the incoveniences come, when siguro sobrang pagod sa taping,” sabi ni Donny.

“And then madadala naman after and then sometimes we do take out on one another, but then you know by the end of the day it’s convenient because he’s the person I can be vulnerable with,” sagot ni Belle.

Makakasama din ng DonBelle fans ang love team sa special movie screening ng kanilang pelikulang “An Inconvenient Love” sa December 2, 2022 sa Oscar Cinema, Al Wahda Mall sa Abu Dhabi at sa December 4, 2022 naman sa Star Cinema, Al Ghurair sa Dubai.

Parehong sold out na ang dalawang screening time.

