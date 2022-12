Barrio Fiesta Dubai 2022, magpapasaya sa mga Pinoy sa UAE

DUBAI - May piyestahan para sa mga Pinoy sa UAE ngayong weekend. Magiging maaga rin ang selebrasyon ng Pasko dahil sa pagbabalik ng Barrio Fiesta Dubai 2022.

Natigil man ng dalawang taon dahil sa pandemya, matutuloy na muli ang kasiyahang dala ng Barrio Fiesta sa UAE. Timing naman dahil long weeked sa Dubai na ipagdiriwang ng ika-51 National Day ng United Arab Emirates ngayong December 2.

Kaya naman walang pasok mula December 1 hanggang 4 ang mga OFW at iba pang residente. Inihahandog ng ABS-CBN iWantTFC at TFC, kasama ang Mai Dubai, Philippine Airlines, MX3, at PPYPL ng iRemit sa UAE ang Barrio Fiesta Dubai 2022, ang binansagang pinakamalaking pre-Christmas celebration para sa mga Pinoy sa UAE.

Gaganapin ito ngayong Sabado, December 3 sa Zabeel Park, Dubai. Star-studded dahil makikisayang Kapamilya stars na sina Dony Pangilinan, Belle Mariano, Angeline Quinto, AC Bonifacio, Kyle Echarri, at comedian host Eric Nicolas.

Inaasahan ring magtatanghal ang Emirati singer na si Alira, ang hitmaker countertenor na nag-viral ang videos dahil sa kanyang rendisyon ng OPM songs. Bukod sa star-studded performances, may fun fair, freebies, pagkaing Pinoy, at bazaar.

May pa-raffle ng loot bags, gadgets, at pagkakataong manalo ng iPhone o roundtrip ticket mula sa Philippine Airlines.

Samantala, masisilayan din ang love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano (DonBelle) sa kanilang pagbisita UAE para maki-bonding sa kanilang fans at para sa special screening ng kanilang pangalawang pelikula ang "An Inconvenient Love."

May meet and greet din sa special movie screening kasama sina Donny at Belle Abu Dhabi ngayong December 2, sa Oscar Cinema, Al Wahda Mall.

Nasa Star Cinemas, Al Ghurair Mall sa Dubai naman ang love team sa December 4.

Maaaring bisitahin ang TFC MIDDLE EAST Facebook page para sa iba pang mga detalye.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

