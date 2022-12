Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Hindi na muna itutuloy ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang planong kumpiskahin ang mga salmon at imported na pampano sa mga palengke at supermarket.

Sa isang pahayag, sinabi ng ahensiya na ito ay matapos ng moratorium sa bago nilang istratehiya sa pagpapatupad ng Fisheries Administrative Order (FAO) 195.

"The Department of Agriculture-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is declaring a moratorium in its operations in wet markets with regard to the presence of diverted imported pink salmon, pampano, and other fish products effective immediately," anila.

Pinakinggan nila anila ang mga hinaing ng mga nagtitinda at iba pang mga stakeholder, maging ng mga mambabatas na naunang nagsabi na "anti-poor" ang plano.

Mas maghihigpit na lang anila sila sa mga cold storage at mga pantalan para hindi makapasok ang mga imported na isda na walang kaukulang papeles.

"We will go back, we will revert to the original strategy we're doing, which is concentrating on ports, storages but not on the wet markets," ani BFAR officer-in-charge Demosthenes Escoto.

Paliwanag ng ahensiya, ang plano sanang maghigpit sa salmon at pampano ay bunsod umano ng sobra-sobrang pagkalat ng imported na isda sa mga palengke.

Pagtataya ng ahensiya na umaabot na sa 25 porsiyento hanggang 30 porsiyento na isda sa mga itinitinda sa mga wet market ay imported.

"Ito ang merkado na pupuntahan ng isda na hinuhuli ng ating mangingisda, minsan nakaka-experience kami sa BFAR, na 'yung tilapia natin, hindi na mabenta, napakalaking market niyan," ani Escoto.

Kasabay nito, nangako ang BFAR na magsasagawa sila ng review sa polisiya tungkol sa fish importation.

Inaasahan na mailalabas ng BFAR ang bagong regulasyon sa importasyon ng isda sa unang quarter ng 2023.

Tiniyak nila na isasaalang-alang nila sa paggawa ng bagong polisiya ang sentimyento ng publiko.

Para sa ilang nagbebenta ng pampano at salmon, "tuloy ang Pasko" kasunod ng utos ng BFAR.

"Dapat hindi ipagkait para makatikim 'yung kagaya naming walang pera!" anang tindera na si Jovy Matina-o.

Bagama't sang-ayon na hindi dapat pag-initan ang maliliit na retailer ng isda, iginiit ng grupong PAMALAKAYA na dapat pa ring managot ang mga malalaking importer na nasa likod ng pagkalat ng ilegal na imported na isda sa palengke.

"We reiterate that BFAR should spare small fish retailers who have been forced to sell cheap and imported fishes that continue to flood our country. Instead, the agency should go after importers who violated the FAO 195 by facilitating frozen fish for direct market sales," anang national spokesperson ng PAMALAKAYA na si Ronnel Arambulo

Ikinatuwa rin ni Senador Grace Poe ang moratorium.

"The ban discriminates against our local fish retailers who are only making a living, and ordinary consumers who should be allowed to buy the fish they want to eat," aniya.

Wala pang sinsasabi ang BFAR kung hanggang kailan tatagal ang moratorium.

-- Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News