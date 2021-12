MAYNILA— Patuloy ang paggawa ng isang mural kasabay ng paggunita sa World AIDS Day sa Maynila at nangangailangan ito ng mga volunteer.

Nagsimula ang pagpintura sa mural nitong Miyerkoles at planong ilunsad sa Disyembre 7 sa People Living with HIV Summit.

Ang mural ay may 16 panels at may kabuuang laki na 8x16 ft. Ang pamagat ng mural ay #pagkakaISA na nakasentro sa tatlong huling letra ng salita— ang ISA.

World AIDS Day art mural project sa Manila, nanawagan ng volunteers na gustong tumulong sa pagawa ng mural. Tingnan lang ang social media account ng Camp Pag-ayo at Love Yourself para sa detalye. pic.twitter.com/ZwO0d4QF2t — Jekki Pascual (@jekkipascual) December 2, 2021

Layunin kasi ng proyekto na wakasan ang Inequality, Stigma at AIDS.

Ayon sa artist na si Mcgredor Venturillo, nais niyang mamulat ang publiko sa pamamagitan ng art sa tunay na sitwasyon ukol sa AIDS sa Pilipinas. Nais rin niyang matapos na sana ang diskrimasyon at problema sa health system.

Ayon kay Venturillo, "Through art, we translate positive messages para malutas ang discrimination, inequality at stigma sa AIDS."

Dagdag niya, "Kailangan talaga ng support sa bawat isa para po ma-reduce ang stigma at magkaroon ng support sa bawat isa, unity."

Bukod sa adbokasiyang iyan, isinusulong rin nila ang paggamit ng recycled materials. Ang colored clay na ginamit ay espesyal na uri ng clay ng Klaypel na gawa sa mga recycled na papel.

Malaki ang mural, kaya nangangailangan sila ng volunteers para tumulong sa pagtapos nito.

Maaring tingnan ang Facebook page ng Camp Pag-ayo o Love Yourself Inc. para sa detalye paano mag-volunteer. Nasa Guerrero Street sa Tondo lang ang opisina kung nasaan ang mga art panels.

"Medyo malaki itong artwork na ito, medyo kinakailangan namin ng tao para matapos po namin itong artwork na ito. We need volunteers para tumulong para makulayan ang mga panels dito," ayon kay Venturillo.

Bukod sa paglunsad sa isang summit, nakatakdang iikot rin ang art mural sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para kumalat ang mensahe ng pagkakaisa at pagwakas sa diskriminasyon at AIDS.

- TeleRadyo 2 Disyembre 2021