Pagkamatay ni killer cop Nuezca umani ng espekulasyon

MAYNILA — Patuloy ang espekulasyon ukol sa pagkamatay ni Jonel Nuezca, ang pulis na nakulong sa Bilibid matapos ang pagpaslang sa mag-ina niyang kapitbahay sa Tarlac noong isang taon.

Ayon sa Bureau of Corrections, namatay si Nuezca nong Martes sa hindi pa alam na dahilan.

Pero para sa ilang kaanak ng mga pinaslang ni Nuezca, may pagdududa sila.

"Kahit po sabihin na may picture at nabalita na sa TV, ang reaction ko po, kahit si papa, hindi po naniniwala... Puwedeng palabas lang 'yan, palabasin na siya 'yung bangkay pero ibang bangkay. Maraming pumapasok sa isip ko. Nagdududa lang talaga ako sa pagkamatay niya. Pulis po siya. Maraming paraan para makalaya siya," sabi ni Mark Gregorio, anak at kapatid ng mga pinaslang ni Nuezca.

Pero ayon sa records na nakalap ng ABS-CBN News mula sa Eastern Funeral Services, natanggap ng punerarya ang bangkay ni Nuezca noong Miyerkoles.

May acknowledgment receipt din ng punerarya na natanggap nga nito ang bangkay ni Nuezca mula sa Bilibid na may kasamang fingerprint umano ng yumaong pulis.

Hindi na naipasilip ang mismong bangkay ni Nuezca dahil nasa freezer umano ito, habang naghihintay ng kaanak na magpapahintulot sa autopsy.

Hindi pa tukoy ang ikinamatay ni Nuezca. Kabilang sa mga tinitingnan na dahilan ang cardiac arrest at heart attack lalo't bigla na lang daw bumulagta ang dating pulis.

Hinihintay pa ng Department of Justice ang ulat mula sa BuCor para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Nuezca.

— Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News