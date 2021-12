Watch more on iWantTFC

Pansamantala munang itinigil ang deployment ng mga bagong household service worker (HSW) sa Saudi Arabia.

Ayon sa labor attaché ng Pilipinas sa Riyadh, libo-libo na ang "welfare cases" o mga kaso ng pang-aabuso, kaya kailangan na itong aksyunan.

Kasama rito ang kaso ng isang Saudi general na dati nang inireklamo ng pangma-maltrato pero nagawa pang makapag-hire ng 16 na Pilipino na dumanas din ng pang-aabuso.

"Physical abuse, maltreatment, meron ilan na sabi ay unpaid salary. Ang ginawa niya he used the names of other people 'pag dumating dito yung worker ibibigay sa kanya so it appears iba employer pero nasa kanya," ani Labor Attaché Fidel Macauyag.

Nakauwi na ang lahat ng mga Pilipino at nabayaran na ang compensation nila.

Blacklisted na rin ang employer at may kinalamang recruitment agencies.

Pero ayon kay Macauyag, libu-libo na ang welfare cases ng mga overseas Filipino workers at madalas ay napakabagal ng pagtugon ng Saudi government.

Ayon kay Macauyag, may 10,000 OFW din ang hindi pa nababayaran ng kanilang mga sahod.

"'Pag nag-file kami ng complaint sa ministry of labor it takes time bago magkaroon ng decision… 'Pag nanalo, for example nagsabi na employer magbayad ka 5,000 or 10,000 but by that time siguro nasa 5 months, 6 months. The problem really is the implementation of the decision, it takes several months, several years… Patay na ang kabayo," ani Macauyag.

Nilinaw naman ng Philippine Overseas Employment Administration na hindi rin kasama sa suspensiyon ang ibang OFW na papuntang Saudi Arabia.

Target ng pamahalaan na maglabas ng bagong guidelines para sa recruitment ng bagong household service workers sa umpisa ng 2022 para maumpisahan na ang kanilang deployment.

Tuloy-tuloy din ang pagproseso ng mga dokumento ng mga household worker na babalik sa Saudi Arabia o may naumpisahan nang application.

"Kami po ngayon sa POEA at POLO ay nag-uusap para po makapag-issue kami ng bagong guidelines sa verification na kung saan hindi lamang 'yung employer ang ating iba-blacklist pagka may physical abuse kundi pati 'yung kanyang address…. Kahit sino man po 'yung nakatira doon, ay hindi na po makakapag-deploy dun sa lugar na yon," ani POEA Administrator Bernard Olalia.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News

