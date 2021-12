Watch more on iWantTFC

Pansamantala nang isinara ang COVID-19 isolation facility sa Imus City dahil sa kawalan ng pasyente.

Naka-home quarantine lang ang natitirang 12 aktibong kaso sa lungsod, at wala na ring moderate, severe, at kritikal na kaso, ayon sa city health office.

Sarado muna ang St. Dymphna Isolation Facility sa Imus dahil wala nang pasyente sa pasilidad.

Ayon kay Dr. Ferdinand Mina, ang officer-in-charge ng Imus City Health Office, naka-home quarantine na lang ang mga pasyente ng COVID-19 sa lungsod.

Inilipat naman na sa ospital ang mga dating empleyado sa isolation facility.

Noong Martes, walang naitalang bago kaso ng COVID-19 sa Imus.

Wala ring nakararanas ng moderate, severe, at kritikal na sintomas ng virus.

Sa 12 natitirang aktibong kaso sa lungsod, 10 ang walang sintomas habang 2 ang mild na kaso.

“As of now, ‘yung COVID cases namin, the good thing is mababa na. We’re averaging 1 to 2 cases per day and hopefully… Magze-zero na tayo. And of course, ‘yung mga patients, home quarantine na lang," ani Mina.

Tiniyak naman ni Mina na mananatiling handa ang isolation facility ng lungsod, ganon din ang mga COVID-19 ward sa mga ospital sakaling may dumating na bagong pasyente.

“We’re not (totally) closing it kasi nga ‘yung bagong variant, we’re still assessing kung darating siya o hindi," ani Mina.

Pinayuhan ni Mina ang publikong sumunod pa rin sa health protocols at huwag maging kampante.