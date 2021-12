Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Puwede nang magpabakuna ng COVID-19 booster shot simula Biyernes ang lahat ng mga edad 18 pataas na wala sa unang 3 priority group, sabi ngayong Huwebes ng Department of Health.

Bago nito, tanging mga health worker, senior citizen at taong may comorbidity lang ang pinapayagang tumanggap ng booster shot.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, pinapayagan din ang mga magpapa-booster na mamili kung pareho o iba ang brand ng booster sa naunang itinurok sa kanila.

"But kung ano ‘yung mayroon, ‘wag na mag-aantay. Kasi hindi naman ad infinitum ‘yung supply of a particular vaccine. So dapat kung ano ‘yung andoon, magpaturok na," ani Duque.

Maaari lang din tumanggap ng booster kung lampas 6 na buwan na mula nang makumpleto ang primary 2-dose series ng COVID-19 vaccine o lampas 3 buwan matapos turukan ng single-dose Janssen vaccine.

Tiniyak naman ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. na may sapat na supply ng bakuna ang Pilipinas at may milyon-milyon pang parating ngayong Disyembre.

“Our supply is good until July,” ani Galvez.

COVID-19 vaccine drive

Base naman sa inisyal na tala, higit 7.6 milyong COVID-19 vaccine doses ang naiturok sa national vaccination days mula Lunes hanggang Miyerkoles.

Ayon kay Galvez, aakyat pa ang kabuuang bilang sa 8 milyon kapag nakumpleto na ang mga report mula sa mga local government unit (LGU), pero kapos pa rin ito sa target na 9 milyon.

"Our main objective is not really to get the 9 million. Ang pinaka-main objective natin is to enhance the capacity of LGUs and to get that feeling of momentum," aniya.

Pinagbigyan naman ng National Vaccination Operations Center ang hiling ng maraming LGU na palawigin nang 2 araw ang national vaccine drive hanggang Biyernes.

Pinaghahandaan naman ng gobyerno ang ikalawang round ng national COVID-19 vaccination drive sa Disyembre 15 hanggang 17.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News

