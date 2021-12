Bamboo dumating na sa Dubai para sa 1MX concert

DUBAI -Bitbit ang kanyang gitara, mag-isang dumating si Bamboo sa Dubai galing ng Amerika. Lumapag sa Dubai International Airport si Bamboo lulan ng Qatar Airways, noong November 30, 2021 bandang 9:15 pm local time.

Suki na ng mga concert sa Dubai si Bamboo pero espesyal ang 1MX Dubai concert para sa Camp Kawayan coach.

“It’s just a blessing to be here. with everyone here on this tour, on this festival, just playing music to celebrate life, hoping to get on this roll again, you know masaya ako”, sabi ni Bamboo.

Nauna nang dumating ang rapper na si Ez Mil, Moira, Gigi de Lana, grupong Bini at BGYO. Kaabang-abang ang 1MX Dubai dahil ito ang pinakamalaking Filipino Music Festival na ginaganap sa iba’t ibang siyudad sa buong mundo.

Mabibili ang tickets sa Platinumlist, Virgin Megastore, Book My Show at 800 tickets.

“What’s up guys, Bamboo here, inviting you, Dec 3 Dubai World Trade for the 1Music X Festival so hope to see everyone there, we’re here to wake up the neighbours,” sabi ni Bamboo.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.