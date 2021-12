1MX Dubai 2021: Isang tulog na lang!

DUBAI - Damang-damang ang excitement ngayon sa Dubai dahil isang tulog na lang - 1MX Dubai 2021 na!

Ito ang pinaka-ababangang music festival ng taon, sa wakas makakasama ng mga Pinoy sa Dubai sina Bamboo, Moira Dela Torre, EZ Mil, Gigi de Lana, BINI at BGYO.

Ito rin ang kauna-unahang in person at live concert na gaganapin sa Filipino Community sa United Arab Emirates sa loob ng halos dalawang taon dahil sa pandemya.

Sa presscon na ginanap sa kanilang pagdating sa Dubai, nangako ang Kapamilya artist na bibigyan nila ng kakaibang music festival ang ating Overseas Filipinos sa 1MX Dubai 2021 bukas, December 3 sa Trade Centre Arena, Dubai World Trade Centre.

“We’re gonna feed off each other, this is a festival. Music. It is not just one artist. All of us bringing it on stage,” sabi ni Bamboo.

“Since it’s our first time to be on stage, we are so excited and we will have fun” sabi ni Gigi De Lana. “It’s gonna be awesome,” sabi ni Ez Mil

“We’re gonna go crazy,” sabi ng grupong BGYO.

“It’s gonna be fun, we will give all our energy. It is our first time and we can’t wait to go on live and perform,” sabi ng grupong BINI.

Gamit ang kanilang musika, gustong ipinadama ng Kapamilya artists na handa silang maging inspirasyon, mentor at kaibigan ng mga OFWs lalo na sa mga may pinagdadaanan dahil sa pandemya.

Nagbigay pugay din ang ang mga 1MX Dubai 2021 artists sa frontliners na patuloy lumalaban sa COVID-19 lalo na ngayong may peligrong hatid ang Omicron variant.

“We know what they have done, I can’t say thank you enough,” sabi ni Bamboo.

“To all frontliners, we are very proud of you and very thankful for all your sacrifices. Thank you so much, We will make you happy doing this,” saad ni Gigi de Lana.

Mapapanood ang live streaming ng 1MX Manila 2021 sa venue ng 1MX Dubai 2021 kung saan mapapanood ang mga artists na sina AC Bonifacio, Angela Ken, Carlo Bautista, Fana, Jayda, Jeremy G, Kritiko, Lian Kyla, Nameless Kids, SAB at Trisha Denise.

Sundan ang buong report tungkol sa 1MX Dubai 2021 sa TFC News sa TV Patrol.