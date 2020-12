TINGNAN: Christmas display sa Carmen, Agusan del Norte pinailawan

Bukod sa Municipal Hall ng Carmen sa Agusan del Notre, atraksiyon din para sa mga residente ang Tunnel of Lights. Kuha ni Lorilly Charmane Awitan

Pinailawan nitong Martes ng gabi ang makukulay na dekorasyong pamasko sa bayan ng Carmen sa Agusan del Norte.

Kabilang dito ang tinatayang 6,000 na Christmas lights na inilagay sa Municipal Hall ng lungsod.

May malaking Christmas tree din sa gilid ng Municipal Hall na napuno ng mga ilaw.

Naging simple lang ang light-up ceremony at walang isinagawang programa. Pero inaasahan na dadagsa ang mga residenteng hindi lang taga-Carmen, kundi maging taga-karatig probinsiya din na gustong makakita at nag-aabang taun-taon sa makukulay na dekorasyong inihanda ng bayan.

Binalot ng makukulay na ilaw ang Carmen Municipal Hall sa Agusan del Norte bilang bahagi ng kanilang Christmas diplay.

Dahil dito, mahigpit ang ipinatutupad na health protocol lalo na ngayong may pandemya.

“Meron na kaming mga COVID Marshalls. Actually, from the entrance pa lang, sinasabi na nating meron kayong face mask, observe social distancing pa din. And then, meron tayong 100 na tao na papapasukin, after 30 minutes papalabasin,” sabi ni Police Capt. Jennifer Ometer, hepe ng Carmen Municipal Police Station.

Dagdag pa ni Ometer, kailangang mag-register muna sa logbook at kukunan din ng temperatura ang mga taong papasok.

Bukod sa Municipal Hall, atraksyon din ang Tunnel of Lights kung saan marami ang nagpapa-picture.

Umaasa ang pamahalaan ng Carmen na sa pamamagitan ng pagbisita nila sa bayan, ito’y makapagbigay sa kanila ng dagdag na pag-asa sa kabila ng mga problema na kinakaharap lalo na ngayong may pandemya.

Tatagal ang mga Christmas display sa Carmen hanggang sa ika-6 ng Enero 2021.

- Ulat ni Lorilly Charmane Awitan