TINGNAN: Bagong drainage system sa UST, patapos na

MAYNILA — Malapit nang matapos ang bagong drainage system sa University of Santo Tomas, ayon sa opisyal ng pamantasan nitong Martes.

Sa mga binahaging larawan ni Fr. Dexter Austria sa kanyang Facebook post, director ng UST Facilities Management Office, nasa 75 percent na ang completion rate ng proyekto.

Kwento niya sa ABS-CBN News, inaasahan matapos ang drainage system sa susunod na taon. Layunin nitong maiwasan na ang pagbaha sa pamantasan sa hinaharap.

“Gumagawa ang pamunuan ng Unibersidad ng Santo Tomas ng mga hakbang upang mapabuti ang sitwasyon ng pagbaha sa loob ng pamantasan,” kwento ni Austria sa ABS-CBN News nitong Martes.

“Para ito sa mga kapwa Tomasinong naghangad at naghahangad na hindi na muling dumanas o maibsan man lang ang paghihirap tuwing may bagyo at pagbaha,” dagdag pa niya.

Ayon kay Austria, hiling niya na sa pamamagitan ng bagong drainage system na ito hindi na kinakailangan pang lumusong muli ng mga Tomasino sa baha.

"Ang katagang 'Hindi matatawag na Tomasino kung hindi pa nararanasan ang lumusong sa baha' ay inaasahang mawala sa kaisipan at mapalitan ng 'Ang bawat Tomasino ay nagiging mapang-likha sa harap ng kalamidad at sakuna'"

