Paglahok sa halalan ng mga progresibong grupo balak harangin

MAYNILA – Plano ng anti-communist task force ng pamahalaan na harangin ang kandidatura ng mga progresibong party-list groups sa darating na halalan 2022 matapos nilang pagbintangang mga "legal fronts" ito ng New People's Army (NPA).

Galing mismo sa bibig ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict vice chairman at National Security Adviser Hermogenes Esperon na nakatakda silang magsampa ng disqualification case sa Commission on Elections (Comelec) laban sa mga grupong tingin nila ay konektado sa armadong pakikibaka.

"Lalo lamang tumibay ang aming paniniwala na dapat mawala sila at madiskuwalipika ng Comelec dahil sa pag-amin nila na sila pala hindi naniniwalang kondehanin ang NPA... As government employees or workers, dahil sila ay congressmen, ay bakit hindi nila makondena ang ginagawa ng NPA?" ani Esperon.

Maaalalang itinatanggi ng Makabayan bloc na parte sila ng komunismong grupo bagama't hindi nila kinokondena ang NPA. Hirit nila, tugunan muna ng pamahalaan ang ugat ng mga pag-aalsa tulad ng kahirapan at katiwalian.

Para sa mga aktibista, inamin na ng pamahalaan na ang red-tagging ay kasangkapan para manatili ang administrasyon sa puwesto sa pamamagitan ng paninira sa oposisyon.

"Sa kanila na nanggaling na merong electoral agenda because they know that the Makabayan bloc is composed of grassroots parties, and most likely, we are rooting for whoever is in the opposition party sa darating na halalan," ani Teddy Casiño, Bayan Muna party-list vice president for Luzon.

Sa tingin naman ng isang election lawyer, ang kaugnayan sa komunismo ay hindi basehan para madiskuwalipika ang isang kandidato o party-list group.

"Ang ground po actually if you read the law is the moment when you advocate for violence or unlawful means to achieve the goal of the party-list organization. That is the ground for disqualification but communism per se is not a ground," paliwanag ni Emil Marañon.

Inakusahan din ng Makabayan bloc ang administrasyon na ginagamit ang Senado para sa witch hunt o pagpuntirya sa kanila.

Hindi naman ito nagustuhan ni Sen. Ping Lacson na siyang kumukumpas sa mga pagdinig sa Senado.

"Looking for a scapegoat in the committee for their failure to address squarely the allegations of the former NPA rebels could only indicate their inadequacy during the hearings," ani Lacson.

"As a matter of fact, I am seriously considering the recommendation to criminalize red-tagging as long as such legislation will not infringe on the bill of rights involving freedom of speech and expression," dagdag pa ni Lacson.

Pero nilinaw ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate na ang kanilang patama ay sa grupo ni Esperon at hindi sa Senado mismo.

–Mula sa ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News