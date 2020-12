Mga nurse nagkasa ng protesta laban sa naantalang taas-sahod, benepisyo

MAYNILA - Magsasagawa ng mobilisasyon ang isang grupo ng mga nurse sa darating na Biyernes upang ipanawagan ang aksiyon sa pagkakaantala sa pagbibigay ng kanilang taas-sahod at benepisyo.

Ayon kay Leni Nolasco, bise presidente ng Pilipino Nurses United, sasamahan sila ng iba pang health care workers sa Biyernes mula alas-12 hanggang ala-1 ng hapon sa tapat ng Philippine Heart Center sa Quezon City.

“Upang muling ipanawagan ang delayed na release ng hazard pay at ang implementasyon ng Salary Grade 15 para sa mga nurses,” sabi ni Nolasco.

Sa panayam sa TeleRadyo, ipinaalala ni Nolasco na dapat sanang Enero pa ngayong taon naipatupad ang pagbibigay ng Salary Grade 15 sa mga nurse.

“Marami pa ring nurses ang nagpapasabi sa amin na hanggang ngayon hindi pa rin naibibigay 'yung adjustment sa kanilang salary kung kaya inaasahan nila sa madaling panahon na darating na ang Pasko ay kagyat na matanggap nila what is due them and dapat retroactive to January,” pahayag ni Nolasco.

Watch more in iWantTFC

Ipapanawagan din ng grupo ang mabilis na pag-release sa ipinangakong hazard pay at special risk allowance.

“Marami sa government hospitals mayroon silang magna carta of public health workers na nagtatalaga ng P500 a day na hazard pay at ang hinihiling po at ang dapat ipatupad ay 'yung dagdag na active COVID duty pay na P500 at mayroon rin pong ikinomit ang ating pamahalaan na special risk allowance,” sabi niya.

Mayroon na aniyang budget dapat para dito at nais nilang pabilisin na ng Department of Health ang pagre-release nito para sa mga nurse.

RELATED VIDEO: