Magtiyahin sa Pampanga nahulihan ng P1.3-M halaga ng shabu

BACOLOR, Pampanga – Timbog ang isang ginang kasama ang kaniyang pamangkin sa isinagawang buy-bust operation sa bayan na ito nitong Miyerkoles, kung saan aabot sa higit P1.3-milyong halaga ng umano'y shabu ang nasamsam.

Hindi na nakatanggi pa ang 41 anyos na si alyas "Norni" matapos siyang mahulihan ng droga.

"Ipinagkakatiwala po 'yan. Kapag nabenta, ibibigay na sa kanila [ang kita]," aniya.

Tatlong sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa ginang na nasa 200 gramo ang bigat at hindi bababa sa P1,360,000 ang street value, ayon sa pulisya.

Huli rin ang pamangkin na kasama ng ginang.

Pero ayon sa pulisya, hindi solo ang magtiyahin sa kalakaran ng pagbebenta ng ilegal na droga.

Una na umanong nahuli ang pamangkin sa Porac, Pampanga noong Nobyembre kung saan umabot sa P7.1 milyon ang nakuhang droga.

"Isang grupo 'yan na magkakamag-anak, na ang kanilang source of income ay pagtutulak ng ilegal na droga... High-value individual ito ng Angeles eh, so ang kanilang area of operation ay itong mga karatig-lalawigan natin... Kumukuha sila ng kanilang suplay sa Manila, most likely nag-o-operate din sila sa Manila," ani Police Col. Andy Simbajon, OIC ng Pampanga Provincial Police Office.

Kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang magtiyahin.

—Mula sa ulat ni Gracie Rutao