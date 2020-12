Lider ng NPA, 4 na kasamahan patay sa engkuwentro sa militar sa South Cotabato

Mga larawan mula sa Western Mindanao Command

MAYNILA — Napaslang ng mga pulis at sundalo sa isang engkwentro ang mataas na lider ng New People’s Army (NPA) at 4 nitong kasamahan sa Barangay Ned, bayan ng Lake Sebu sa South Cotabato Miyerkoles ng madaling araw.

Ayon kay Lieutenant General Corleto Vinluan Jr., commander ng AFP Western Mindanao Command (Wesmincom), isisilbi lang dapat ng pinagsanib na pwersa ng 5th Special Forces Battalion ng Philippine Army at 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP ang warrant of arrest laban kay Romeo Libron, na gumagamit din ng alyas na Frank at Melvin, dahil sa kasong murder.

Pero nagpaputok umano ng baril si Libron at ang kaniyang mga kasamahan kaya gumanti ng putok ang mga awtoridad.

Kabilang sa mga napatay ang asawa ni Libron na si Merly at 3 iba pa na kinilalang sina Rogelio Magsaya alyas Sarge, alyas Macoy, at alyas Megan, na mga miyembro din umano ng NPA.

Ayon sa military, si Libron ang Commanding Officer umano ng Regional Ordnance, Regional Operations Command ng Southern Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA.

Sangkot umano ang mga ito sa pagpapasabog ng mga bus at iba pang business establishment sa gitnang Mindanao dahil ayaw magbayad ng mga may-ari ng protection money.

Ilan sa mga nakumpiska mula sa mga napaslang ay 2 mahabang rifle, 2 handgun, dalawang improvised explosive device, mga sangkap sa paggawa ng bomba, at ‘di umano’y propaganda materials ng NPA.

— Ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News

