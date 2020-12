Libreng sakay sa e-jeep, inilunsad sa Pasay

MAYNILA - Libre na ang sakay sa isang ruta ng electric jeep o e-jeep sa Pasay City simula ngayong Miyerkoles.

Sa paggunita ng Pasay Day o ang ika-157th founding anniversary ng lungsod, maraming programa ang nakalinya kabilang ang libreng sakay.

Ayon kay Pasay Mayor Emi Calixto Rubiano, maaaring sumakay ang mga residente sa e-jeepney mula Mall of Asia hanggang SM Manila na walang bayad. Ito'y partnership ng LGU at ng Global Electric Transport.

Malaking bagay aniya ito dahil limitado pa ang pampublikong transportasyon kaya maganda na may isang option ang mga commuter.

Ipatutupad rin aniya nila ang mga health protocol. Imbes na 30 na pasahero bawat e-jeep, 15 lang ang papasakayin. Kailangan rin naka face mask at face shield. Ang libreng sakay program ay tatagal sa buwan ng Disyembre.

Bukod sa libreng sakay, nagpapatuloy ang Pasayahin 2020 Night Market sa Roxas Boulevard Service Road at may mga online activities rin.

May Christmas lighting event at fireworks display as Pasay City Hall na mapapanood din online.