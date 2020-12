Imbestigasyon sa pagkawala ng tubig sa mga lugar na sinalanta ng ‘Ulysses,’ gumugulong na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nagsimula na ang imbestigasyon ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa mga reklamo sa Maynilad Water Services kasunod ng pagkawala ng suplay ng tubig sa ilang lugar na sinalanta ng bagyong Ulysses noong Nobyembre.

Ayon kay MWSS chief regulator Patrick Lester Ty ngayong Miyerkoles, nagpadala sila ng dalawang notice to explain sa Maynilad, kabilang ang kwestyon sa kabiguan umano nilang maglabas ng advisory sa water interruption noong bagyo.

Sumagot na aniya ang Maynilad sa sulat ng MWSS, pero hindi muna ibinahagi ni Ty ang paliwanag ng kompanya habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa isyu.

“There’s still an ongoing investigation. I’m not at liberty to disclose this because of the ongoing nature,” aniya sa isang virtual press conference.

Dagdag pa ng opisyal, nagpadala rin ang MWSS ng grupo para gumawa ng beripikasyon sa water treatment plant ng Maynilad sa La Mesa, Quezon City.

Nauna nang sinabi ng Maynilad na kailangang putulin ang suplay ng tubig dahil sa mataas na turbidity level o paglabo ng raw water mula sa Ipo Dam dulot ng malakas na pag-ulan.

“We are also probably going to have a meeting with them for clarification because we sent a team to do an audit and confirmation to the complaints, and we even sent a team to the water treatment plant in La Mesa to conduct verification,” sabi niya.

Sinabi rin niya na minomonitor pa nila ang “urgent maintenance works” ng Maynilad sa kanilang water treatment plant sa Putatan, Muntinlupa City na dahilan naman ng pagkawala o mahinang suplay ng tubig sa southern part ng Metro Manila mula Nobyembre 28 hanggang Disyembre 2.

“We are monitoring the situation kasi kaka-announce lang nila. So we are investigating it… We want to make sure that the interest of the public is protected by making sure that proper water rotation is done, and if needed, for water tankers to be sent to the consumers,” aniya.

Ayon sa Maynilad, lubhang naapektuhan ng prolonged high turbidity sa tubig ng Laguna Lake ang Putatan Water Treatment Plant 2, kaya kailangan ng agarang maintenance works para maibalik din agad sa normal ang water production ng pasilidad.