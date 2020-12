Ginahasang Pinay sa Kuwait na sinaksak pa sa leeg at iniwang agaw-buhay sa disyerto, nakauwi na

Watch more in iWantTFC

KUWAIT CITY — Nakauwi na sa Pilipinas nitong Linggo ang isang Pilipinang overseas worker sa Kuwait na ginahasa, sinaksak sa leeg, at iniwang agaw-buhay sa isang disyerto ng isang pulis, matapos makamit ang hustisya sa loob ng 8 taong pakikipaglaban sa kanyang kaso.

Tila maagang pamasko na ang tinanggap ni “Marissa,” hindi niya tunay na pangalan, nang mahatulan ng korte sa Kuwait ang Kuwaiti police na nanggahasa sa kanya noong 2012.

“Maging matatag lang at manalangin hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon, huwag lang natin siyang kalimutan kasi lahat ng dumarating sa buhay natin may magandang kinabukasan din yan… 8 years binigyan pa ako ng lakas na kayang harapin ang pagsubok na dumating sa buhay ko,” ani Marissa sa panayam sa ABS-CBN News.

Tubong bayan ng T’Boli, South Cotabato ang 35 anyos, single parent at may isang anak. Kasama siya sa higit 300 na OFWs na umuwi sa bansa noong Nob. 29 gamit ang Kuwaiti Airways chartered flight.

Sept. 12, 2006 nang unang dumating ang Pilipina sa Kuwait at namasukang household service worker.

Ayon kay Marissa, pauwi na sila ng kanyang kaibigan sakay ng isang taxi gabi noong Set. 30, 2012 nang harangin ito ng isang pulis.

Dahil nag-expire na ang kanyang residence visa at under renewal, dinala siya ng suspek sa police car at dinala sa isang disyerto sa South Surra kung saan siya’y ginahasa at sinaksak sa leeg at sa likod.

Iniwan siya ng pulis na agaw-buhay, pero nakagapang pa si Marissa papunta sa isang roadside kung saan namataan siya ng isang dumadaan na kotse at dinala siya sa Mubarak Al Kabeer Hospital.

Noong June 2014, hinatulan ng bitay ng Kuwait Court of First Instance ang pulis nang mapatunayang guilty sa krimen pero bumaba ang hatol sa habang-buhay na pagkakabilanggo matapos umapela ang kanyang abugado.

Emosyonal naman ang huling pagkikita nina Marissa at ang Kuwaiti human rights lawyer na si Sheikha Fawzia, na hindi nagpabayad para sa kanyang serbisyo.

“I wish you [a] good life, forget what had happened before. I wish you peace of mind and happiness,” sabi ni Fawzia.

“Everything khalas, it's [a] dream then you start a new life. Khalas… Now you start again,” dagdag ng abugado.

Taos-puso ang pasasalamat ni Marissa sa human rights lawyer sa kanilang muling pagkikita.

“Thanks for everything, for helping me. Dahil ikaw ang humawak ng kaso, ako’y nagpapasalamat ako ng marami. Tinapos mo ang kaso ko, nilaban mo,” sabi niya.

Sa loob ng 8 taon habang dinidinig ang kanyang kaso, naging tahanan niya ang POLO-OWWA shelter at Embahada ng Pilipinas sa Kuwait.

Ikinatuwa naman ng Embahada ng bansa doon ang pag-uwi ng OFW. Nagpasalamat naman ito sa lahat ng tumulong sa Pilipina.

“Ang Embassy natutuwa dahil sa nakauwi na si Marissa after 8 years na paghihintay sa desisyon ng court sa kaso niya… Sa lahat ng mga tumulong kay Marissa lalong-lalo na iyong mga kababayan natin na translator, interpreter writer. ‘Yong lawyers niya tulad nina Atty. Sheikha Fawzia… maraming salamat,” ani Ambassador Mohd Noordin Pendosina Lomondot.

Sa kabila ng masaklap na sinapit ni Marissa, nanatiling siyang matatag dahil gusto niyang magsilbing inspirasyon sa mga distressed OFWs lalong-lalo na sa mga kababaihang OFW na nakaranas ng sexual o physical abuse.

“Pag-uwi ko sa Pilipinas, magpapasalamat, magsimba kasama ko ang pamilya ko, for how many years na hindi kami nagkikita. Excited na ako,” aniya.