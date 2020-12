DOH, nilinaw na mananatili ang implementasyon ng ‘no face-to-face’ classes sa bansa

A mother helps her daughter learn how to attend virtual classes in the Valenzuela Live Online Streaming School on July 9, 2020. Photo from the Valenzuela City Public Information Office



MAYNILA — Nilinaw ng Department of Health (DOH) ngayong Miyerkoles na magpapatuloy pa rin sa ngayon ang implementasyon ng polisiyang “no face-to-face” na klase sa buong bansa dahil sa banta ng COVID-19.

Ito ay sa gitna ng mga panukala o panawagang payagan nang unti-unti ang pagkakaroon ng face-to-face na klase sa ilang mga piling lugar sa bansa kasabay ng pagluluwag ng ipinatutupad na community quarantine.

Sa virtual press briefing ng DOH, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na tuloy pa rin ang pagbabawal sa face-to-face na klase bunsod ng pangambang dulot ng pandemya.

Pero ayon kay Duque, depende ito sa magiging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung papahintulutan niya ang unti-unting pagkakaroon ng in-person classes gaya sa mga lugar na nakapagtala ng “zero case” ng COVID-19 o sa mga lugar na mababa na ang mga kaso ng naturang sakit.

“‘Yong ating pong policy sa ngayon ay patuloy na no face-to-face classes. 'Yan po ang desisyon na direktiba ni Pangulong Duterte sa IATF at sa ating Department of Education (DepEd). Pero depende yan kay Pangulo kung papahintulutan nya ito,” aniya.

Sakaling payagan naman na ang face-to-face classes, maglalabas ng guidelines ang DOH at DepEd, dagdag ng kalihim.

Sa monitoring kasi ng ahensya, tanging ang Batanes lang umano ang maikokonsiderang walang COVID-19 cases sa nakalipas na 2 hanggang 4 na linggo.

“Sa hanay ng mga probinsya, ang highly urbanized cities and independent component cities, halos wala ng lugar na zero cases for the last 2 to 4 weeks. Lahat yan meron, except for Batanes. Batanes lamang ang probinsya na nakapagtala ng zero COVID cases for the last 2 to 4 weeks,” sabi ni Duque.

Dapat din daw munang siguraduhin sa mga lugar na may mababa o minimal risk na lang ang mga kaso ng coronavirus, at dapat siguraduhing mayroong sapat na health system capacity at hospital care critical capacity ang isang lugar kung saan magbubukas ang klase nang face-to-face.

Nais din umano niyang matiyak ang public health preparedness o kahandaan ng komunidad para madaling mapangasiwaan ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa mga lugar.

