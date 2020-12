Bahagi ng Christmas tree sa mall sa Clark nasunog

CLARK, Pampanga - Nabulabog ang mga tao sa loob ng isang mall dito nang umusok at magliyab ang itaas na bahagi ng giant Christmas tree sa lugar nitong Martes.

Sa video na ibinahagi sa Facebook, makikitang maitim na ang usok, pero kaagad namang nakapagresponde ang Emergency Response Team ng mall at ginamitan ng fire extinguishers ang apoy.



Ginawang magarbo ang holiday centerpiece sa naturang mall na tampok ang higanteng Christmas tree na nakatayo sa higanteng parol.

May taas na 32 feet ang Christmas tree na may 20 regular-sized parol. Nasa 45 feet in diameter naman ang giant lantern na sinasayawan at pinaiilawan ng 1,180 bulbs na gawa ng mga lantern maker ng siyudad ng San fernando sa Pampanga.

Sinasabing nagkaroon ng short circuit sa isa sa mga parol sa Christmas tree na naging sanhi ng sunog.

Sa official statement ng mall, sinabi nito na kaagad na naapula ang apoy. Wala ring nasaktan sa insidente at nagpatuloy sa normal ang operasyon ng mall.

Isa ang paggawa ng parol sa mga ipinagmamalaking industriya sa Pampanga na na-highlight sa centerpiece na ito.

