ALAMIN: Protocols ng CBCP para sa mga magsi-Simbang Gabi habang pandemya

Simbang Gabi sa St. Joseph Parish Church sa Las Pinas City noong December 16, 2016. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/ File

MAYNILA - Nakagawian na ng maraming Pilipino tuwing Kapaskuhan na mag-Simbang Gabi.

At ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic, naglabas na ng panuntunan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) para sa mga gustong ituloy ang taunang pagsisimba tuwing Kapaskuhan habang "new normal."

Sa inilabas nilang panuntunan, maaaring simulan ang mga pang-gabi na misa nang alas-6 ng gabi, habang alas-6 ng umaga naman dapat ang huling misa.

Ayon kay Fr. Jerome Secillano, CBCP Executive Secretary, maaaring makipag-ugnayan ang mga obispo o mismong cura paroko sa LGU para makapagdaos ng misa sa ibang lugar na kayang tumanggap ng mas maraming tao.

Halimbawa rito ang gymnasium at iba pang malalaking lugar - pero dapat nasa 30 porsiyento pa rin ang kapasidad at dapat ding masunod ang physical distancing at iba pang health protocols.

Matutuloy pa rin ang live streaming ng mga misa para sa mga hindi makakadalo.

Para naman sa mga magmi-Misa De Gallo o Christmas Eve mass, maaaring simulan ang misa ng alas-6 ng gabi.

Maaari namang dagdagan ang bilang ng misa sa mismong araw ng Pasko.