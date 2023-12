SK chairman timbog sa pangmomolestiya umano

Arestado ang isang 28 anyos na lalaki sa huling araw ng kaniyang panunungkulan bilang Sangguniang Kabataan chairman ng isang barangay sa San Juan City matapos na ireklamo ng pangmomolestiya ng bagong halal na SK councilor.

Nangyari umano ang pangmomolestiya ng suspek sa kuwarto ng isang resort sa Talisay, Batangas sa huling araw ng 3 araw na training ng mga bagong halal na Sangguniang Kabataan officials kasama ang mga outgoing SK officials.

Nakilala ang suspek na naaresto kaagad ng mga pulis na si Jovher Sagara na nakakulong na sa Talisay Municipal Police Station.

Sa reklamo ng 20 anyos na biktima, kakatapos lamang nilang mag-inuman kasama ang suspek bandang ala-singko ng madaling araw nang magkaayaan sila na maglugaw sa labas ng resort.

Pumasok umano ang biktima sa kwarto para hanapin ang susi ng kotse nang magulat siya nang bigla siyang gawan umano ng kahalayan ng suspek.

“Bigla niya po ako niyakap, hinalik-halikan ako sa leeg and pinipilit nya po tanggalin yung strap ng bra ko,“ sabi ng biktima.

"Pumalag po ako, tinulak ko po siya, kapag katulak ko po tumakbo po ako palabas,” dagdag pa ng biktima.

Kasama ang mga kaibigan, nagsumbong ang biktima sa Talisay Police Station na agad na umaresto sa suspek.

Kasama si San Juan City Mayor Francis Zamora, nagtungo ang biktima sa Batangas Hall of Justice kung saan kinasuhan ang suspek ng acts of lasciviousness.

"Maraming sumusubok na paatrasin siya sa pag-file ng kaso. Kahapon lamang daw ay napakaraming tumatawag, pati sa Facebook marami nagchachat na tinatakot siya, winawarningan siya na umatras siya kaya minabuti kong samahan sila para mawala ang takot dahil kinakailangan makamit niya ang hustisya," sabi ni Zamora.

Sinubukan ng ABS CBN News na kunin ang panig ng suspek tungkol sa kaso pero ang kaniyang sinagot lamang ay “politics”.

Ikinalungkot ni Zamora ang insidente na nangyari sa huling araw ng mandatory Sangguniang Kabataan activity.

“Our youth leaders must be good role models to people at hindi po ito good example kung talagang nangyari nga po ito,“ sabi ni Zamora.

“Kahapon lamang natapos ang kaniyang termino. Mayroong mandatory training ang mga bagong halal kasama ang outgoing. Nagkaroon ng turn-over, this is supposed to be an event wherein the outgoing SK will endorse to the incoming SK yung mga tungkulin,” dagdag ng alkalde.

Nanindigan ang biktima at kaniyang pamilya na hindi sila aatras sa kaso kahit na may mga maimpluwensyang tao umano na nasa likod ng suspek.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News