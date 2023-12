PNP-IAS official na may patong-patong na kaso, suspendido

Sinuspende ng Ombudsman nang 6 na buwan si PNP Internal Affairs Service Inspector General Atty. Alfegar Triambulo.

Kinumpirma ito sa text message sa news team ni PNP PIO acting chief Col. Jean Fajardo.

Ayon kay Fajardo may kaugnayan ang suspensyon sa kasong sexual harassment, falsification of documents, grave misconduct, at gross incompetence na isinampa ng isang PNP non-uniformed personnel laban kay Triambulo.

Si Maj. Gen. Joker Cuanso ang tumatayong officer-in-charge ngayon sa IAS.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News