MAYNILA - Kinumpirma ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson J/Supt. Xavier Solda na kasalukuyang nakakulong sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa ang isa sa sinasabing suspek sa kasong kidnapping sa Cavite.

Ang suspek ay kinilalang si Julian Paningbatan Jr., dating miyembro ng Philippine Navy.

Nitong Martes ng madaling araw, nakatakas sa bahagi ng EDSA Balintawak ang apat na biktima ng kidnapping matapos makawala sa pagkakatali ng kanilang kamay. Dinukot umano ang mga ito sa Silang, Cavite.

Ayon kay Solda, base sa rebelasyon ng mga biktima, ang sinasabing nagsasangla ng lupa na ka-text ng biktima bago sila na-kidnap ay si Paningbatan.

Isang linggo bago ang kidnapping, na-recover sa greyhound operation ng BJMP ang cellphone na maaaring ginamit ni Paningbatan sa pakikipag-transaksyon sa mga biktima.

Kasalukuyang nagpa-follow up na rin ang Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng Quezon City Police District (QCPD) kaugnay sa mga kasabwat ni Paningbatan bukod sa dalawang naunang nahuli ng QCPD Station 3.

"Yung former Navy (personnel) na nakakulong sa Metro Manila District Jail, nakakulong pa rin siya ngayon...Isa sa mga challenges talaga natin pagpasok ng kontrabando like cellphone. So iimbestigahan natin paano nakapasok," ani Solda.

Dagdag niya, may mga nagtatangka pa ring magpuslit ng droga sa kulungan.

Ilan sa mga pinakahuling nadiskubre nila ay inilalagay ang droga sa loob ng litsong manok. May naglalagay rin nito sa pribadong parte ng katawan at pati sa eyedrops.

Pinapayagan kasing ipasok sa kulungan ang eyedrops na may prescription o reseta. Pero dahil sa intelligence report, nasawata na umano ito.

Sa ngayon, tuloy-tuloy ang greyhound operations ng BJMP.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC