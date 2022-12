Second batch ng Pinoy nurses dumating na sa Netherlands

THE HAGUE - Dumating na sa The Netherlands ang second batch ng Filipino nurses ngayong taon. Mismong si Philippine Ambassador to The Netherlands J. Eduardo Malaya ang sumalubong sa anim na Pinoy nurses Schipol Airport sa Amsterdam noong November 22, 2022.

Kasama rin sa mga sumalubong sa grupo ang team members ng Zuyderland Hospital at OTTO Work Force. Magtatrabaho ang mga Pinoy nurses sa Zuyderland Hospital in Heerlen, Sittard sa ilalim ng ‘Asia-Europe Talent Bridge’ program ng OTTO Work Force.

Nakakaranas ngayon shortages ang Dutch healthcare sector lalo na sa nursing staff, partikular na sa intensive care units (ICU) ng mga ospital.

Ang Pinoy nurses na may malalim na karanasan sa intensive care ay itatalaga sa ICU ng Zuyderland Hospital.

“Filipino nurses are recognized and appreciated for their expertise, professionalism, and caring attitude. We are pleased to help address staff shortages in certain Dutch hospitals. Their arrival also underscores the robust relations between the Philippines and The Netherlands, particularly in the labor and healthcare fields,” wika ni Ambassador Malaya.

Ang unang batch ng Filipino nurses ay dumating noong October 26, at kasalukuyan nang nagtatrabaho sa HMC Hospital The Hague.

Tulad ng unang grupo, ang second batch ng Filipino nurses ay sumailalim din sa walong buwang training sa Pilipinas tungkol sa Dutch language, culture, at healthcare. Sa The Netherlands sasailalim muli sila ng karagdagang 14 araw na training at orientation bago sila sumabak sa kanilang duty sa ospital.

