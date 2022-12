Inihayag ngayong Huwebes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawigin pa ang operasyon ng "Kadiwa ng Pasko" kahit tapos na ang panahon ng Kapaskuhan.

Sa ilalim ng naturang programa, makakabili ang publiko nang mura pero dekalidad na mga bilihin diretso mula sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyo.

Ayon kay Marcos, palalawigin pa ang programa hangga't hindi naibababa ang presyo ng mga bilihin sa merkado kapantay sa presyo ng mga ibinebenta sa Kadiwa.

"What we are looking at [is] once we get to a point where it's (Kadiwa) no longer necessary, where the prices in the markets are the same as what we can give in the Kadiwa, then we don't need the Kadiwa anymore," ani Marcos sa pagbisita sa Kadiwa stalls sa Quezon City.

Sa Kadiwa sa Quezon City, mahaba ang pila para sa P25 kada kilo na bigas ng National Food Authority.

Dinayo rin ng mga mamimili ang P70 na kilo ng asukal at P170 na kilo ng sibuyas.

Mura rin ang Noche Buena products, kung saan makakabili ng P60 na kalahating kilo ng hamon.

Samantala, sinabi ni Marcos na pinag-aaralan ng pamahalaan kung paano masisimulan ang oil exploration sa West Philippine Sea nang hindi na kailangang makipag-negosasyon sa ibang bansa. Nauna nang umatras ang Pilipinas sa negosasyon sa China para rito.

Ayon kay Marcos, naging balakid sa usapan ang patuloy na pag-angkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

"Ang talagang nangyari diyan is kine-claim ng China kanila 'yon eh atin naman talaga 'yan," ani Marcos.

Patuloy naman umanong pinag-aaralan ng gobyerno ang ilang panukala ng Amerika, lalo na patungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Ito'y habang inaalam ng administrasyon kung ano ang pinakamabuting paraan para maitaguyod ang seguridad ng bansa.

Nauna nang sinabi ni National Security Adviser Clarita Carlos na pinapa-review ng Pangulo ang 1951 Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika.

Pero ayon kay Marcos, patuloy na isinasailalim sa negosyon at pagbabago ang kasunduang ito, na nagsisiguro na ipagtatanggol ng 2 bansa ang isa't isa oras na magkaroon ng armadong pag-atake sa isa sa kanila.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News