Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na mayroong sapat na suplay ng lahat ng noche buena items ngayong holiday season.

Ito ang tiniyak ng iba't ibang stakeholders sa kanilang isinagawang National Price Coordinating Council Meeting, sabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual.

Kasama sa mga natalakay ang presyuhan at dami ng suplay ng noche buena products lalo’t inaasahang tataas ang bentahan nito ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon.

Pero nilinaw ng DTI na hindi kasama sa basic necessities at prime commodities ang mga ito kaya price guide lang din ang inilabas ng kagawaran para dito.

"'Yung noche buena products, hindi part nung 20 basic necessities and prime commodities so hindi sila covered nung suggested retail price…so ang ginagawa natin sa noche buena products e mino-monitor natin 'yan at ini-inform 'yung public kung ano 'yung prices na puwede nilang makuha sa certain product," sabi ni Pascual.

Inihalimbawa ni Pascual ang pinakamurang ham na magkakaiba ang presyo depende sa kalidad.

Meron aniyang ham na nasa P158 ang kada kilo pero mayroon ding P800 sa kaparehong timbang.

Kaya bahala na aniya ang konsumer na mamili kung ano ang bibilin dito depende sa kanilang budget.

Sa kabila nito, bagama't may kalayaan ang mga konsumer na mamili ng brand ng noche buena items na gusto nilang bilhin, nilinaw ni Pascual na maaari pa rin naman nilang pagpaliwanagin ang mga negosyanteng magsasamantala sa presyuhan nito kung mapatutunayang mayroong pagmamalabis sa presyo.

“Sa noche buena (items) enough supply … pag merong retailer na magcha-charge sa 10 percent higher than the noche buena price guide eh hihingan namin ng explanation 'yun ... into that extent isa-sanction din 'yung going beyond the price guide, pag more than 10 percent 'yung price increase nila relative to the guide we will consider that as unreasonable increase," sabi ni Pascual.

Samantala, ang huling suggested retail price o SRP na inilabas ng DTI ay noong Agosto pa ngayong taon at may mga kompanya o manufacturer na ng basic goods na humihirit ng umento.

PINK SALMON AT PAMPANO, HINDI NA SAKLAW NG MONITORING NG DTI

Sa gitna naman ng kontrobersiya sa pabebenta ng pink salmon at pampano sa mga palengke, nilinaw ng DTI na hindi na saklaw ng kanilang mandato ang pag-monitor dito.

Sabi ni Pascual, hindi na ito kasama sa mga natalakay sa council meeting.

Masyado aniyang high-end na ang presyuhan ng naturang mga isda at hindi maituturing na prime o basic commodities.

"Kung magtatanong 'yung tao ng pink salmon… wala po sa DTI 'yung pag-set ng price sa pink salmon and pampano. Agricultural products 'yung classification ng pink salmon and pampano," paliwanag ni Pascual.

Noong Setyembre 2021 pa ang huling naging pagpupulong ng National Price Coordinating Council at ito ang unang face-to-face meeting ng DTI sa mga stakeholders sa industriya matapos tumama ang pandemya.