MAYNILA -- Inaabangan na ang pormal na pag-atras ni Sen. Bong Go sa halalan. Pero ayon sa ilang eksperto sa politika, hindi pa tapos ang laban.

Suspetsa ng Bayan Muna, ginagamit lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y pag-atras ni Go para makakuha ng concessions o pabor sa ibang kandidato.

"It was very clear that Sen. Go’s running is just used by President Duterte as a leverage to gain concessions, protection," ani Bayan Muna Rep. Carlos Zarate.

Puna ni Zarate, ngayon lang nangyari na walang kandidato ang nakaupong Pangulo kaya baka mapilitan siyang manukin si Bongbong Marcos, ang ka-tandem ng kaniyang anak na si Sara Duterte-Carpio.

Naniniwala ang mga political analyst na kay Marcos din mapupunta ang mga boto na para dapat kay Go.

"It will just go back to Marcos. He made it very clear he is successor to the legacies of Duterte. He made it clear he's going to be continuing the projects and policies of this administration," ani Cleve Arguelles, political analyst.

"They all get to have this group hug again, maybe this iron clad bloc vote, command vote of the solid north and solid south... This should be a clear existential threat to the other candidates," ani Aries Arugay.

Ayon naman kay Go, susuportahan ng Pangulo ang kandidatong magtutuloy nang nasimulan niya.

Hindi pa isinasapubliko ng administrasyon kung sino ang manok nila sa pagkapangulo.

--Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News