Mga bansa sa Europe, balik higpit dahil sa Omicron variant

LONDON – Balik higpit ang ilang mga bansa sa Europe bunsod ng mga kumpirmadong kaso ng Omicron variant ng Coronavirus sa England at nitong Martes sa Scotland na may siyam na kaso agad ang naitala.

Bagamat wala pang nakaambang lockdown, dagdag ng paghihigpit ang gobyerno. Ibinalik ang mandatory face mask sa public trasport at shopping areas noong November 30.

Rekomendado rin ang pagsusuot ng face mask sa secondary school students sa England. Ibinalik din ang PCR test sa loob ng 48 oras kung papasok sa UK at kailangan muling mag-self-isolate hanggang lumabas ang negative result.

Inanunsyo rin ni British Prime Minister Boris Johnson na lahat na 18-taong gulang pataas ay pwede nang sumalang sa booster jabs.

Nangako si Johnson na mabibigyan ng booster jab ang lahat na eligible sa England hanggang sa katapusan ng Enero 2022 at kung dati’y anim na buwan ang pagitan ng second jab at booster, ngayon tatlong buwan na lang.

Sa France, piinangangabahan ngayon ang 5th wave dahil sa pagtaas muli ng COVID-19 cases. Ayon sa French Ministry of Health, nitong November 28, umabot 31,000 ang nag positibo sa COVID-19 at 1,617 COVID patients sa Intensive Care Units (ICUs).

Dahil dito, muling ipatutupad ang pagsusuot ng face masks sa mga matataong lugar at mga pook tulad ng mga simbahan at tourist spots.

Patuloy pa rin ang pagsusuot ng face mask sa public transport at indoor events. Balik facemask rin sa mga paaralan at kailangang itigil ang mga klase kapag may mag-positive. Kailangan rin magpa-test at mag-quarantine ng isang linggo ang buong klase.

Nagsimula namang magbigay ng booster shots noong Septyembre para sa mga 65-taong gulang pataas at mga may comorbidities. Pati ang mga nabakuhan na lampas ng anim na buwan mula nang maturukan sila ng second dose.

May mahigit 6.5 milyong katao na ang nabigyan ng booster shots sa France. Ang hindi raw magpapa-booster shot ay made-deactivate ang health pass kung hindi magpapaturok sa loob ng pitong buwan.

“Noon po ay ayaw kong magpa-vaccine dahil duwag ako, ako’y hindi naniniwala pero napilit nila ako na magpa-vaccine. So nakuha ko ang dalawang dose at ngayon, nawala na sa akin ang takot. Dahil sa tumataas na naman ang ating COVID (cases) kaya magpapa-inject na ako ng booster at naka-schedule na po ako sa December.” sabi ni Lolit Herrera, Pinay sa Paris.

Pwede na ang COVID-19 booster dose sa lahat ng adults at available na sa health centers at mga pharmacy.

“Sa aking pananaw ito ang paraan ng gobyerno para mapilitang magpa-booster ang mga tao para masugpo ang COVID. Ako naka-schedule na ako ngayong Martes magpa-booster shot dahil ayokong ma-deactivate ang aking sanitary pass,” sabi ni Malou Caguiwa, Pinay sa Paris.

Umabot na sa 88% ang vaccination coverage sa France kung saan may 50.74 milyong katao ang may kumpletong nabakuna. Umaaray naman ang ilang OFWs sa Europa lalo na ang mga nasa bansang nakasama sa red list ng Pilipinas. Marami kasi ang bibiyahe sana pauwi dahil sa Pasko.

Idinagdag ng Inter-Agency Task Force for the management of emerging infectious diseases (IATF) ang mga bansang Austria, Czech Republic, Hungary, The Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy, bukod pa sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique.

Ayon sa Filipino vaccinologist na si Dr. Melvin Sanicas hindi pa tiyak kung gaano nga kabagsik ang Omicron variant pero patuloy itong ino-obserbahan ng mga eksperto.

Dagdag pa ni Dr.Sanicas ang mga bagong variant ay madalas nade-detect sa mga bansang mababa ang vaccination coverage gaya ng South Africa pero wala namang kasiguraduhan na sa South Africa nagmula ang omicron variant.

“It’s important to remember that if you look at the vaccination coverage of South Africa it is very low it’s just 24% so it’s not surprising to see new variants emerging. Also we’re not even sure if this is from South Africa or from countries surrounding South Africa,” sabi ni Sanicas, Filipino Vaccinologist nan aka-base sa Switzerland.

Paalala rin Sanicas, kailangang ipagpatuloy ng iba’t ibang bansa ang kanilang vaccination campaign habang hindi pa tuluyang nasusugpo ang COVID-19.

“I think if we are truly concerned about this variant, we should all get vaccinated everyone who is eligible to get the vaccine,” saad ni Sanicas.

(Mula sa pinagsamang mga ulat nina Rose Eclarinal, Mye Mulingtapang at Cory de Jesus).