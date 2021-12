Watch more on iWantTFC

Mga mino-monitor na Pinoy mula red-list countries walang sintomas ng COVID-19

MAYNILA (UPDATE) - Higit 60 Pinoy na galing sa red list countries bago pa maisama sa naturang listahan ang mino-monitor ng Bureau of Quarantine sa gitna ng banta ng Omicron variant.

Kabilang dito ang isang overseas Filipino worker na galing sa South Africa na ngayo'y naka-quarantine na sa Negros, ayon kay Bureau of Quarantine Deputy DIrector Roberto Salvador Jr.

Ayon kay Salvador, natukoy ang mga Pinoy matapos ma-trace ng ahensiya ang mga dumating mula sa mga red list country, isang linggo bago mapasama sa red list ang mga ito dahil sa Omicron variant.

Sa ngayon ay wala pa namang nakitaan ng sintomas ng COVID-19 sa kanila.

Dumating umano ang OFW noong Nobyembre 26, nang nasa green list pa ang South Africa.



Tatlong banyaga rin mula South Africa na nagta-trabaho bilang consultant ng isang kompanya na naka-base sa Negros Occidental ang dumating noong Nobyembre 25.

Dumaan umano sa tamang proseso ang lahat at na-clear ng BOQ. Pinahanap pa rin ng lokal na pamahalaan ang mga ito oras na abisuhan.

Iginiit naman ni Negros Occidental Gov. Eugenio Jose Lacson na hindi sila nalusutan.

"We were not "nalutsan", we must remember they came from South Africa, they have to enter Manila first before us. And they were accepted by the Bureau of Quarantine because last week green country pa ang South Africa. When they applied for S Pass for the province naman, their address was already Makati," ani Lacson.

Kasama ang South Africa sa mga bansa na apektado ng travel ban noong Nobyembre 26 sa gitna ng banta ng Omicron variant, na mas nakakahawa umano at may lamang iba't ibang mutation ng virus. Sa naturang bansa nagmula ang bagong variant.

Pero hindi pa matukoy sa ngayon kung mas malubha ang inilalabas nitong mga sintomas kaysa sa Delta variant na noo'y dominant variant ng COVID-19 sa Pilipinas.

Sa ngayon ay kasama ang Austria, Czech Republic, Hungary, The Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy sa Red List, bukod pa sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, at Mozambique.

— May mga ulat nina Jeff Canoy at Vivienne Gulla, ABS-CBN News