Estudyante patay sa hit-and-run sa Caloocan

MAYNILA - Dead on the spot ang isang lalaking matapos mabangga sa Langit Road sa North Caloocan bandang 10:30 p.m. Martes.

Kinilala ang biktima na si Jimmy Santiago III, 21 anyos at mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines.

Base sa inisyal na imbestigasyon ng Caloocan Police, kumuha ng milk tea sa kanilang tindahan na pasalubong sana ni Santiago sa kaniyang pamilya.

Nakita sa CCTV ang pagtagilid ng biktima sa minamanehong motorsiklo, kasabay ng pag-overtake ng isang tricycle sa isa pang tricycle malapit sa lane kung nasaan ang biktima.

Bigla na lamang natumba ang motor at tumilapon ang biktima.

Dagdag ng pulisya, kahina-hinala rin ang hindi paghinto ng nag-overtake na tricycle na papuntang Phase 2 sa Barangay Bagong Silang.

Kasalukuyan pang hinahanap ang driver ng tricycle para makapagbigay-linaw sa insidente.