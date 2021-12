Watch more on iWantTFC

Hindi bababa sa 5.1 milyong Pilipino ang nabakunahan kontra COVID-19 sa unang 2 araw ng National Vaccination Days, na layong maabot ang milyon-milyong Pilipino.

Sa kabila ng bilang, umaasa si vaccine czar Carlito Galvez na maaabot pa rin ang 9 milyon na target mabakunahan sa loob ng 3 araw na kampanya, na nagsimula noong Lunes at nakatakdang matapos ngayong Miyerkoles.

"Alam mo naman ang mga Pilipino, last day nagka-cramming. Normally 'yong last day magpi-pick up tayo," ani Galvez.

Ayon kay Galvez, irerekomenda ng National Task Force Against COVID-19 kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalawig sa national COVID-19 vaccination drive hanggang Biyernes.

Ilang local government unit (LGU) ang humihirit na palawigin ang vaccination drive para maabot ang ibinigay na target ng gobyerno, ani Galvez.

"By all means, we have to extend it kasi sayang ang momentum," aniya.

"But with or without the approval, the LGUs can continue it. Kami ay nananawagan sa agencies at private establishments na sana 'yung mga mamamayan na magpapabakuna at hindi nakahabol ay i-allow nila at 'wag i-deduct sa man hour 'yung pagbabakuna," dagdag niya.

May ikinakasa ring ikalawang round ng national COVID-19 vaccination days sa Disyembre 15 hanggang 17.

Samantala, pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang pagbibigay ng COVID-19 booster shots sa lahat ng adult population.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, tinatapos na ang guidelines para sa pagbibigay ng dagdag na dose ng bakuna sa adult population.

"In the next couple of days, we will have the boosters for all the 18 years old and above," aniya.

Sa ngayon kasi, mga health worker, senior citizen at taong may comorbidity pa lang ang pinapayagang magpa-booster.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News