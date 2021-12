Watch more on iWantTFC

MAYNILA –– Tuloy ang pag-iikot ng mga presidential aspirants sa iba't ibang bahagi ng bansa limang buwan bago ang Halalan 2022.

Tatlong bayan sa lalawigan ng Quezon ang inikot ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte-Carpio.

Una silang nagsagawa ng rally sa Lucena na dinaluhan ng mga kabataang tagasuporta. Sa talumpati ni Duterte-Carpio, sinabi niyang dapat maging mulat ang mga kabataan sa nangyayari sa lipunan.

"Sa youth sector, ang taas ng mental health issues dahil nga sa society natin, hindi pinag-uusapan and our government does not recognize the need to talk about it," anang vice presidential bet.

Hinimok ng tandem ang kanilang mga tagsuporta na walang ilaglag sa kanila.

Marcos: Ako ang pinakamasuwerteng presidential candidate dahil nakasama ko, naging running mate ko ang pinakamagaling na vice presidential candidate. pic.twitter.com/mQ3ZIwMHFV — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) December 1, 2021

"You pick a tandem and that is Bongbong-Sara, and we promise to work as a team dahil we cannot afford the next 6 years na unstable ang ating bansa. Kailangan natin ng stability, strength, at unity hindi lang para sa amin at lalong lalo na para sa inyong lahat," ani Marcos.

Sorpresa ring sinamahan ang dalawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Sinalubong din ng daan-daang tagasuporta ang magka-tandem sa Catanauan at Gumaca, kasama si dating Sen. Jinggoy Estrada na kinumpirma na kabilang na siya sa senatorial slate nila.

"I am very fortunate to be included in the slate of Bongbong Marcos and Sara Duterte. It's an honor," ani Estrada.

Samantala, pinangunahan ni presidential aspirant Manny Pacquiao ang oathtaking ng 700 mga bagong miyembro ng kanilang partido na PROMDI sa General Santos City.

Mga lokal na kandidato mula sa Maguindanao at Davao del Sur ang nanumpa sa PROMDI.

Ang isa sa sinusuportahan ni Pacquiao at kanilang manok sa pagkagobernador ng Maguindanao ay si Hadji Yasser "Puti" Ampatuan.

Sabi niya, kahit Ampatuan ang kanyang apelyido ay hindi naman siya kasama sa mga pumaslang sa Maguindanao massacre.

Dinepensahan din ni Pacquiao ang pagpili kay Ampatuan.

Panoorin: Opinyon ni Presidential aspirant Senator @MannyPacquiao sa pagsasanib ng mga political families para isulong ang kandidatura ni dating Senador Bong Bong Marcos. pic.twitter.com/xhLF9IXCDm — robert mano (@robertmanodzmm) December 1, 2021

"Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi porke't Ampatuan apelyido ay masama na kaagad. Unfair naman," ani Pacquiao.

Inisa-isa ni Pacquiao ang kaniyang mga gagawin sakaling palarin sa halalan.

Kabilang dito ang libreng pa-ospital sa lahat ng senior citizen. Ipagpatuloy din daw niya ang "Build Build Build" program ng kasalukuyang administrasyon.

Pauutangin din niya ang mga MSME para makabalik operasyon na magreresulta aniya sa mas maraming trabaho.

Magkakaroon din aniya ng pabahay ang kaniyang administrasyon.

Sa katunayan aniya, ngayon pa lang ay nagpapapirma na sila ng form na magsisilbing database para sa housing program.

Itutuloy din daw niya ang war on drugs pero sa tamang paraan: dapat kulong aniya at hindi ipapapatay sa kalsada.

Sa isang pre-recorded message naman sa online event ng Christian Political Society ng PCU Manila, nagbabala si presidential aspirant Leni Robredo sa epekto ng political polarization.

VP @lenirobredo also gave a message to the 57th Annual Convention of the Philippine Association of Medical Technologists.



She said the challenges of the pandemic are huge but she has faith that with medtechs leading the way, we can build a better normal. @ABSCBNNews pic.twitter.com/Y048KHyot9 — Jervis Manahan (@JervisManahan) December 1, 2021

"This is our imperative today, to cultivate an environment where public debate will not lead to polarization but rather fuses different horizons towards a workable and empowering consensus," aniya.

May paalala rin siya sa mga kabataan.

"Bilang mga kabataan, malaki ang gagampanan ninyo sa gawaing ito. Ang hamon sa inyo ngayon, gamitin ang diskusyong ito para palalimin at palawakin pa yung ganitong pagpapamulat sa mga ganitong karapatan natin," sabi ni Robredo.

--Ulat nina Jeffrey Hernaez, Robert Mano, at Jervis Manahan, ABS-CBN News