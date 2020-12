Tourism official, may payo sa mga bakasyunista ngayong panahon ng pandemya

Naglalakad ang isang lalaki sa Baguio City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kamakailan ay binuksan na ang ilang pangunahing tourist spots sa layuning buksan ang ekonomiya na pinadapa ng mga lockdown para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Dahil dito, ibinahagi ni Tourism Undersecretary Benito Bengzon Jr. ang ilang dapat tandaan bago magbakasyon.

Ayon kay Bengzon, binuksan na sa publiko ang Bohol, Siargao, Coron, Baguio, Ilocos Sur, at Ilocos Norte. Ang ilan dito ay nakapaloob sa isang tourism bubble - o border na maaaring daanan ng mga turista. Halimbawa rito ay ang Ridge to Reef corridor kung saan napapaloob ang Baguio, Ilocos Sur, at Ilocos Norte.

"Ito ang lugar kung saan mababa ang incidents ang COVID at pinapayagan ang movement sa kanilang region," ani Bengzon sa programang "Sakto" ng Teleradyo.

Kapag babiyahe o magbabakasyon, importante ayon kay Bengzon na dalhin ang mga kailangang dokumento.

Una, dapat aniyang mag-book sa LGU na pupuntahan. Makikita ang mga impormasyon na ito sa kanilang wesbite.

Kailangan din ang negative swab test result at reservation mula sa establisimiyentong accredited ng Department of Tourism.

Kung nababahala sa presyo ng swab test, tiniyak naman ni Bengzon na may mga pamantayan na para bantayan ang presyo nito.

“Mayroon na pong EO ang pangulo kung saan maglalagay ng price cap sa iba ibang testing centers. Sinabihan kami ni Secretary [Berna Romulo] Puyat maghanap ng mas affordable options para maengganyo ang kababayan na umikot na,” ani Bengzon.

Ang tinutukoy ni Bengzon ang kasunduan ng Department of Trade and Industry at Department of Health na gawing P3,800 hanggang P5,000 lamang ang suggested retail price ng kada swab test.

Paalala rin niya na sundin ang mga health protocols gaya ng pagususot ng face mask at physical distancing.