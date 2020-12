Sundalo patay, 3 sugatan nang mahulog sa creek ang sinakyang pick-up

DAVAO CITY — Patay ang isang sundalo habang sugatan ang 3 iba pang pasahero ng kanilang pick-up na nahulog sa tulay at dumiretso sa creek sa may Old Aiport, Sasa, sa lungsod na ito, Martes ng madaling araw.

Isinugod sila sa Southern Philippines Medical Center pero idineklarang dead on arrival ang pasahero na si Michael Almaida, 34, miyembro ng Philippine Navy, at taga-Imus, Cavite.

Sugatan naman at nagpapagaling sa ospital ang driver ng pickup na si Sgt. Crisanto Gacang, mga pasahero na sina Michael Balos at Sgt. Joel Custodio.

Base sa imbestigasyon ng Sasa Police, binabaybay ng sasakyan ang innermost lane ng Davao-Agusan National Highway galing north at patungong southbound ng Davao City.

Pero pagdating malapit sa old Davao airport, bigla umanong pumreno ang sasakyan para iwasan ang nabangga ring sasakyan sa unahan nito.

Nawalan umano ng kontrol ang driver dahil sa madulas na kalsada, dahilan ng pagkahulog sa creek.



—Mula sa ulat ni Hernel Tocmo