Relief goods hatid sa 7 barangay sa Baliwag, Bulacan

MAYNILA - Katatapos lang gumaling ni Sandy Rosero sa sakit sa baga at kababalik niya lang sa pagtitinda ng gulay nang dumating ang bagyong Ulysses.

Kasama sa nalubog sa baha ang kaniyang bahay at mga paninda.

"Eh wala na akong matitinda. Wala kaming magagawa eh. Sabayan pa ng hangin," ani Rosero.

Malaking bagay kina Rosero ang pagdating ng mga ayuda dahil kahit papaano ay nakakabawas ito sa kaniyang alalahanin sa pambili ng gamot ng kaniyang misis at pag-aaral ng kanilang 3 anak.

Kabilang si Herminya Ladic sa mga na-washout ang bahay noong bagyong Ondoy. Na-relocate sila sa Barangay Starville pero hindi rin nakaligtas ang bahay niya sa bagyong Ulysses.

Sa pagtama ng Ulysses ay naulit naman ang ang naramdamang takot niya nang tumama ang Ondoy.

"May kahirapan po kasi may lockdown na ho ay ganito pa ang nangyari," ani Ladic, na nag-aalaga sa nanay na bedridden na.

Tuwing bumabagyo ay inaalala pa ni Ladic ang kaligtasan ng ina.

"Hinanap ko siya ng masasasakyan. Tumawag kami tricycle, 'yung tricycle po niragasa 'yung tubig hanggang sa mailigtas namin ang nanay ko. Kinabukasan na kami bumalik, nang humupa ang baha,” ani Ladic.

Nagdala ang ABS-CBN ng relief goods na may kasamang bigas at mga delata sa mga residente ng nasa 7 barangay sa Baliwag, Bulacan.

Nasgpasalamat ang Barangay Pagbilaran chairman na si Danilo Bugay.

"Labis-labis ako nagpapasalamat na isa po kami sa mapalad na napuntahan ng Sagip Kapamilya ng ABS-CBN News. Napakalaking tulong sa aking mamamayan ang mga ayuda na dala nila para sa kanilang pagre-recover," ani Bugay.

Marami pa ang nangangailangan at kailangang maabot ng sama-samang pagtulong. Ang ABS-CBN Foundation ay kumakatok sa pinto ng mga Kapamilya at bukas sa pagtanggap at paghahatid ng mga donasyon.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News