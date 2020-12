Problema ng mga Pinoy na may HIV lumala ngayong pandemya - grupo

MAYNILA — Kasabay ng paggunita ng World AIDS Day ngayong Martes, inilabas ng isang grupo ang naging resulta ng kanilang pag-aaral sa epekto ng hindi pa rin humuhupang COVID-19 pandemic sa hanay ng LGBTQA+ community at sa mga Pilipinong mayroong HIV.

Ayon sa The Library Foundation - Sexuality, Health and Rights Educators Collective Inc. (TLF-SHARE), ang mga Pinoy na mayroong HIV ay lalong nalantad sa peligro dahil sa coronavirus pandemic.

Pinalala anila ng pandemya ang sitwasyon ng people living with HIV dahil sa kawalan ng sapat na social protection mechanisms.

Sa presentation ni Ruthy Labatique na lead researcher ng grupo, lumalabas na maraming mga may HIV ang nawalan ng access sa mga tamang gamutan sa kanilang karamdaman sa panahon ng pandemic.

Ayon kay Labatique, ito ay dahil pa rin sa pangambang dala ng novel coronavirus at dahil maraming mga ospital ang nagtuon ng kanilang mga pasilidad sa mga pasyente ng naturang sakit.

Naging pahirapan din aniya para sa mga may HIV ang mobility at pagpunta sa mga health care institutions at treatment facilities mula nang ipatupad ang lockdown sa Luzon at Metro Manila.

Lumalabas din sa pag-aaral na hindi rin nawala sa panahon ng pandemya ang diskriminasyon sa mga may sakit na ito dahil sa kanilang “immunocompromised status.”

Kabilang din sa mga reklamo ng mga may naturang sakit ang magkakaibang standards o panuntunan na ipinatutupad sa mga checkpoints.

Paliwanag ni Labatique, may mga awtoridad kasi na nakatalaga sa checkpoints na hindi alam kung paano i-handle ang mga pasyenteng may HIV.

Dahil dito, napilitan din ang mga pasyenta na aminin sa mga awtoridad ang kanilang pagiging HIV patients.

Impormasyon kailangan para sa pamilya ng mga PLHIV

Naging isa na ring mental health problem ang epekto ng COVID-19 pandemic sa mga may HIV dahil sa dala nitong anxiety at iba pang alalahanin sa panahon ng kanilang gamutan.

Kabilang sa mga rekomendasyon ng grupo ay ang pagkakaroon ng malawakang information campaign para sa mga HIV patient at kanilang mga pamilya.

Lumabas din kasi sa pag-aaral na may mga magulang ng mga HIV patients ang nahihirapan sa tamang gamutan sa kanilang mga anak dahil sa kawalan ng sapat na kaalaman para dito.

“Under improving people’s capacity to manage risks…. ang importanteng importanteng sinabi nila is, information is paramount. Because if you don’t know how to manage the risk. Because you have no information… patay tayo,” ani Labatique.

Mahirap aniya na paigtingin ang kampanya para sa malawakang impormasyon tungkol sa naturang sakit dahil sa pagsasara ng ABS-CBN na naabot ang mga malalayong lugar sa bansa.

“So what is the specific example when we are caught with this lack of information? The closure of ABS-CBN and the advent of Ulysses, Quinta and other typhoons. So many people in the rural area, in the remote parts of the country whose access to information is only radio were at a loss, so they didn’t know that [a] typhoon was coming,” paliwanag niya.

Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na mekanismo para sa proteksyon ng mga may HIV sa panahon ng pandemya, gayundin ang pagkakaroon ng mga primary clinics na kayang tumanggap ng mga pediatric HIV patients, ayon sa TLF SHARE.

Iginiit din ng grupo na kailangan ang maayos na implementasyon ng Republic Act 11166 o ang batas para sa komprehensibong polisiya ng gobyerno para sa HIV at AIDS.

Kabilang na dito ang implementasyon ng mga probisyon para sa treatment, care at suporta para sa pamilya ng mga HIV patient, mga OFW at PLHIV.

Ginunita ang World AIDS Day nitong Martes.

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC