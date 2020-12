Pamimigay ng '13th month' ng SSS para sa pensioners umarangkada na

MAYNILA - Umarangkada na ang pamimigay ng "13th month pay" na para sa mga pensioner ng Social Security System - na katumbas ng 1 buwan na pensiyon.

Samantala, sisikapin naman ng Government Service Insurance System na ipasok ang Christmas Cash Gift sa Disyembre 12.

Ngayong Disyembre 1 ay pumasok ang 13th month ng mga SSS pensioner na may 1 hanggang 15 na "contingency date" o araw ng kapanganakan ng pensioner o pagkamatay ng orihinal na may pension.

Sa Disyembre 4 naman ang pagpasok ng mga may 16 hanggang 31 na contingency date.



Ayon kay SSS spokesman Fernan Nicolas, pinaghiwalay ang pamimigay ng 13th month para kayanin ng payment channel na ginagamit ng tanggapan.

"Actually kaya sila naghiwalay na dalawa, kaya may first batch at second batch, di kayang i-process ni PESONET yung 2.8 million pensioners ng 1 day kaya pinaghiwalay," ani Nicolas.

Watch more in iWantTFC

Samantala, sisikapin ng GSIS na maibigay ang Christmas cash gift na umaabot ng P10,000 bago mag-Disyembre 12.

Posibleng isunod agad ang cash gift sa Disyembre 8 na bigayan ng regular na pensiyon.

Pero kung hindi kakayanin, tiyak na maipapasok ito sa ATM ng mahigit 500,000 pensioners makalipas ang ilang araw.

"That will be P10,000 or the monthly pension whichever is lower. Halimbawa po, ang monthly pension niya is P6,000, ang matatanggap niyang cash gift will be P6,000. Kung ang kanyang monthly pension ay P20,000, ang matatanggap po niyang cash gift ay P10,000," ani GSIS Executive Vice President Nora Malubay.

Nagpaalala rin ang GSIS na ibabalik na ang Annual Pensioners Information Revalidation (APIR) o pagtiyak na buhay pa ang pensioner.

Suspendido naman ang annual confirmation of pensioners ng SSS habang may community quarantine.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News