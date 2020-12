NPA-tagging ni Duterte 'panakip-butas' lang sa kapalpakan: Makabayan bloc

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Tahasang inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ng gabi ang Makabayan bloc sa Kongreso na kakampi ng mga komunista, kahit wala siyang iprinesentang pruweba sa kanyang bintang.

"Itong mga legal fronts ng komunista. Lahat iyan, Makabayan, BAYAN, they are all legal fronts, Gabriela. We are not red-tagging you. We are identifying you as members in a grand conspiracy comprising all the legal fronts that they have organized headed by NDF (National Democratic Front) [at]... New People's Army (NPA)," anang Pangulo sa isang televised public address.

"[T]here is no longer an ideology. Komunista ito, wala nang ideology... Gusto lang nila umagaw ng gobyerno," dagdag ni Duterte.

Ito ay kahit paulit-ulit nang itinatanggi ng mga kongresista na miyembro sila ng partidong komunista at kahit wala ring ebidensiya ang militar.

Ayon sa mga miyembro ng Makabayan bloc, diversionary tactic ito ng Pangulo lalo't marami nang pumupuna sa palpak umanong pagresponde sa pandemya at magkakasunod na kalamidad.

"This is also to divert the real issues of the day... Itong lahat ay pagtatakip lamang sa incompetency at problema sa bayan ngayon at pilit kaming pinipilayan to silence us, especially in our role bilang mambabatas sa loob ng Kongreso," ani Bayan Muna Rep. Carlos Zarate.

"Hindi kami patitinag dito, patuloy kaming magsasalita, patuloy kaming lalapit sa ating mamayan," sabi naman ni ACT Teachers Rep. France Castro.

Napagdiskitahan ding muli ng Pangulo ang Communist Party of the Philippines founder na si Jose Maria Sison.

Hindi rin nakaligtas ang nagdadalamhating si Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat sa pagkamatay ng anak na si Jevilyn, 22, sa engkuwentro umano ng militar at NPA sa Surigao del Sur.

"Kita mo 'yung kay Cullamat. Anak niya mismo, babae pa. Ah siguradong patay iyan. Babae ilaban mo sa sundalo, patay iyan, sigurado," sabi ni Duterte.

Idiniin naman ng Commission on Human Rights (CHR) ang kanilang babala sa pamahalaan kaugnay ng red-tagging ng mga indibidwal na hindi naman parte ng armadong pakikipaglaban sa pamahalaan.

"We need to distinguish those who have taken up arms from those who have not. Sweeping generalizations put people's lives in danger," ani CHR spokesperson Jacqueline de Guia.

Natanggap na rin ng CHR ang reklamo ng Makabayan Bloc kaugnay sa paglapastangan umano ng ilang sundalong nagparetrato kasama ang bangkay ni Jevilyn.



—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News