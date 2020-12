Medialdea: Mahigpit dapat ipatupad ang mga quarantine status hanggang matapos ang 2020

Visitors take photos of the giant Christmas tree at the Times Square Food Plaza at Araneta City in Quezon City on December 1, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Nagbaba si Executive Secretary Salvador Medialdea ng isang memorandum hinggil sa pagpapatupad ng quarantine classifications hanggang sa katapusan ng taon para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Inutos ni Medialdea sa lahat ng departamento, ahensya at opisina ng gobyerno -- kabilang ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, government-owned and controlled corporations at maging sa mga lokal na pamahalaan -- na tiyaking masusunod ang mga panuntunan ng quarantine classifications.

Matatandaang isinailalim simula ngayong Martes hanggang Disyembre 31 sa general community quarantine (GCQ) ang National Capital Region, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Iligan City, Lanao del Sur, Davao City at Davao del Norte

Ang mga natitirang bahagi naman ng bansa ay isinailalim sa modified general community quarantine (MGCQ.)

BASAHIN: Memorandum mula kay Executive Secretary Salvador Medialdea hinggil sa quarantine classifications ng mga lugar hanggang Dec. 31, 2020 @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/xwgSA1RBda — Joyce Balancio (@joycebalancio) December 1, 2020

Kailangan ipatupad pa rin ang public health standards sa lahat ng uri ng quarantine classifications, lalo na sa mga maituturing high-risk areas tulad ng health-care facilities, wet markets, supermarkets, government offices, workplaces at iba pang mga lugar, dagdag ng memorandum.

Importante rin aniyang magpatupad ng localized community quarantine lockdowns at maging pagtataas ng kapasidad ng quarantine o paglalagay ng isolation facilities sa mga tinutukoy na critical areas.

Gayundin, kailangan magsumite ng kumpleto at accurate na datos tungkol sa mga kaso sa pamamagitan ng COVID-KAYA at DataCollect ng Department of Health.

