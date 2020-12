Limited face-to-face classes posible para sa mga piling kurso sa kolehiyo: CHED

Tanggapan ng Commission on Higher Education sa Quezon City. ABS-CBN News/File

Isang first year medicine student sa University of Santo Tomas si Adrian Miclat.

Ikinuwento ni Miclat na noong kumukuha siya ng pre-med course na physical therapy, madali ang practical activities dahil face-to-face ang mga klase.

Pero binago na ito ng pandemya.

"Sa anatomy po talaga, kailangan mag-dissect ng cadavers, mahirap po siyang gawin sa online lang," ani Miclat sa panayam ng ABS-CBN News.

Ang mga estudyanteng may practical activities, tulad ni Miclat, ang posibleng makabalik na sa mga campus kung mag-a-apply ang kanilang mga unibersidad at papasa sa protocols ng Commission on Higher Education (CHED) at Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

Ngayong Martes, ininspeksiyon ni CHED Chairman Prospero de Vera, National Task Force Against COVID-19 chief implementer Carlito Galvez, at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ang Our Lady of Fatima University sa Valenzuela.

Nakapag-retrofit kasi ang pamantasan ng mga classroom, sakaling payagan ang limitadong face-to-face classes para sa piling mga kurso, tulad ng medicine o hotel and restaurant management.

Nilinaw ni De Vera na hindi requirement kundi option lang para sa mga kolehiyo ang pagsasagawa ng face-to-face classes.

Dadaan din sa inspeksiyon ang mga eskuwelahan na nakapag-retrofit ng mga classroom.

Ayon kay Galvez, mas madaling i-manage ang college students.

"Pinag-uusapan nga namin kasi 'pag nag-open sa DepEd, lahat yan. Hindi katulad dito sa CHED na interdisciplinary," aniya.

Katuwang ng CHED ang higher education institutions sa paggawa ng guidelines para sa limited face-to-face classes, na ngayong Disyembre target mailabas.

Para sa mga papasa sa inspeksiyon, puwede nang gawin ang simulation at kalauna'y pagsisimula ng limited face-to-face classes sa second semester, na karaniwang nagsisimula sa Enero.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News