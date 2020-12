'Face mask, shield di sapat kung pupunta sa matataong lugar ngayong Pasko'

Dini-disinfect ng isang maintenance worker ang pintuan ng isang mall sa Maynila. Czar Dancel, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagbabala ang isang eksperto na hindi sapat ang pagsuot ng face mask at face shield kung pupunta sa mga matataong lugar gaya ng mga mall, restoran, o kaya tiangge ngayong Kapaskuhan.

Paliwanag ng infectious disease expert na si Rontgene Solante, oras na lumagpas sa 15 minuto ang exposure o pakikipag-usap sa tao o ang pananatili sa mataong lugar, tumataas ang tsansang madapuan ng virus.

"The face mask and face shield are just there to minimize... Face mask may not be useful especially if you will not practice social physical distancing and you are in a poorly-ventilated enclosed environment," ani Solante.

Dagdag ng eksperto, maaaring maipasa ang coronavirus bago pa ito dumapo sa mga surface kung mahigit 10 tao ang nagtitipon na walang face mask o kumakain sa kulob na kuwarto o naka-aircon na lugar.

"Kumakanta ka or umiinom ka, tapos nagsasalita ka, what does that mean? Your drink, your water inside you will keep the droplet

and when you talk you spit out the droplet, that’s why you have higher density of the virus in the room," ani Solante.

Mas mabilis aniyang kakalat at tatagal ang buhay ng virus.

Una nang nagbabala ang UP OCTA Research na maaaring pumalo ng 1,000 kaso ng coronavirus kada araw ang Metro Manila kung hindi magiging maingat ngayong holiday season.

Sa kabila nito, pinapayagan nang pumasok ang mga menor de edad sa mga mall.

Dahil dito, nanawagan ang ilang grupo ng doktor sa mga mayor na payagang gamitin ang mga bangketa at open space para sa mga restoran.

Payo pa ni Solante, kung magtitipon man sa Pasko ay dapat magsalu-salo na lang kasama ang mga kasamahan sa bahay.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News