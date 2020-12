Clearing ops sa forest lands sa Boracay, tuloy pa rin: DENR

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy ang kampanya ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) para ipatupad ang batas laban sa pag-okupa ng lupang nasa ilalim ng forest land na klasipikasyon.

Ito ay kasunod ng pag-aresto ng National Bureau of Investigation sa 10 indibidwal kabilang ang mga Pilipino, Belgian, Filipino-Australian, at Britons na ilegal na omukupa sa mga area sa ilalim ng forest land sa Boracay.

“Naisyuhan natin sila ng notice to vacate at saka na warning na sila na dapat mag self demolish na sila doon at the same time, either umalis sila or face arrest. Ito yung nangyari noong Nov. 24, talagang inaresto na sila dahil talagang nagmamatigas silang umalis doon sa forest land at yung iba naman nagba-violate ng easement rule natin,” ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Leones na hindi maaaring magamit ang forest land kung walang permiso sa gobyerno o kung hindi pa naisasailalim sa klasipikasyon bilang alienable and disposable.

“Ito ang atin kampanya dahil nakita natin talagang dapat may mga permiso sila sa atin kung mag occupy sila ng forest land dahil ‘di naman talaga dapat matituluhan yan,” sabi niya.

Matagal na umanong inookupa ng mga arestadong indibidwal ang lugar. Pero paliwanag ni Leones na wala pang klasipikasyon noon.

“They ran the risk of being ejected kasi ‘di naman sa kanila ‘yan at ‘di pa yan A (Alienable) and D (Disposable) at the time,” aniya.

Paliwanag niya, ang regulasyon aniyang sinusunod ay kung wala pang klasipikasyon ang lugar lalo na sa Boracay, ang polisiya dito ay tatratuhin itong forest land.

“Hindi po nangangahulugan na may karapatan sila sa area lalong-lalo na po kung classified as forest lang yung area,” giit niya.

Nang magkaroon na ng proklamasyon sa ilalim ni dating pangulong Gloria Arroyo, ang DENR pa umano ang kinasuhan dahil kinuwestiyon nila ang paglalagay nito sa ilalim ng forest land.

Sabi ni Leones, nanalo naman ang gobyerno nang iakyat ang kaso sa Korte Suprema.

“Nagdesisyon na po ang ating korte na talagang yan po ay classified as forest land kaya tayo po ipinapatupad lang po natin. Malinaw naman po naipakita natin sa kanila nung kinasuhan natin sila, nakitaan po talaga ng probable cause yung kanilang pag-violate sa ating forestry laws at saka sa violation ng easement,” sabi ni Leones.

Sabi ni Leones, 40 percent ng lupa sa Boracay ay forest land at 60 percent naman ang alienable and disposable land.

“Talagang kailangan nating ipatupad ang batas. Ito po ang ginawa ng ating mga kasama sa NBI po,” sabi niya.