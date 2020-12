9 inaresto sa pagtatayo ng property sa forestland ng Boracay

MAYILA — Arestado ang 9 tao, kabilang ang 4 banyaga, matapos nilang magtayo ng property sa tinaguriang forestland ng Boracay Island.

Nanguna sa operasyon ang National Bureau of Investigation (NBI) Environment Crime Division. Ang pinagtatalunang property ay nasa Barangay Balabag.



Paliwanag sa TeleRadyo ni Jonas Leones, Undersecretary for Policy Planning and International Affairs ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), 2017 pa lang ay inabisuhan na ang mga suspek na bakantehin ang lugar o mag-self-demolish.



Pero nagmatigas anya ang mga ito at igiiniit na kumpleto sila sa papeles at matagal na ring nagbabayad ng buwis.



Giit naman ng DENR, idineklara na ng Supreme Court na forestland ang kinatatayuan ng kanilang property sa isla kaya hindi ito dapat magkaroon ng titulo.



Ibig sabihin, wala dapat itayong commercial establishment sa forestland kaya paglabag ito sa Forestry laws.



Kabilang sa mga inaresto ang 5 Pinoy, isang Filipino-Australian, isang Belgian at 2 briton.



Nasa 40 percent ng isla ng Boracay ang classified na forestland.

