In Las Piñas' Barangay Talon 4, residents became anxious due to a viral Facebook post by the "Bayawak Gang," who threatened violence after one of their members was allegedly killed.

The post accused two residents of the barangay and included a group photo of the purported member with firearms, claiming plans to turn the village into a war zone.



Village chief Gerry Sangga urged residents to be calm, ensuring ongoing verification of the threat.



"Sabi nga namin tsismis man o maling balita pero kelangan natin patulan kasi nga delikado baka pag di natin ito pinatulan sishin tayo ng mamamayan," he said. "Nag-evaluate kami sa picture parang kinrop lang niya eh parang kuha sa Marawi kinrop niya at ginamit nya panakot sa social media."



Las Piñas police chief Colonel Jaime Santos warned the group against harming residents and announced checkpoints as a precaution.



"Isang babala na mag isip-isip na muna kayo lahat na kayo ay nagbabanta na gumawa ng kasama diyan sa mga taga Talon 4, pag-isipan niyo po maigi iyan dahil kami po ay 'di magpapabaya sa aming tungkulin para mapangalagaan ang peace and order sa buong Las Pinas," he said



Sangga vowed additional foot patrols by peacekeeping officers.



"Huwag sila matakot, hindi totoo magiging Marawi ang Talon 4," he said.