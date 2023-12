PNP handang ipatupad ang pagsibak sa pulis na sangkot sa hit-and-run

Handa umanong agarang ipatupad ng Philippine National Police (PNP) ang dismissal order laban sa pulis na sangkot sa hit-and-run at drunk driving incident sa Quezon City noong nakaraang taon.

Hinihintay na lang umano ng PNP ang certificate of finality at kopya ng inilabas na desisyon ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na nagbasura sa apela ni P/Lt. Col. Mark Julio Abong.

Ang apela ni Abong ay may kinalaman sa nangyaring insidente noong 2022 sa Anonas St., Quezon City na ikinasawi ng isang tricycle driver at ikinasugat ng isang pasahero.

"Once mapa-receive sa kaniya (Abong) 'yang proof of service, maglalabas ng certificate of finality of judgment ang office ng DILG at once they issued it at nareceive ng PNP 'yung official copy, then the PNP will issue the implementing orders for the dismissal of Lt. Col. Abong from the PNP service, ani P/Col. Jean Fajardo, acting chief ng PNP Public Information Office.

Kapag naisilbi na ang dismissal order kay Abong, wala umano siyang makukuhang retirement benefits sa PNP maliban na lang sa naipon niyang leaves.

Kasabay nito, kinansela na rin ng firearms and explosives office ang lisensiya ng tatlong baril, license to own and possess firearms, at permit to carry firearms outside of residence ni Abong.

Sangkot din ang naturang pulis sa umano'y pagpapaputok ng baril sa labas ng isang bar sa Quezon City.