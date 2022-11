Rizal bust ibinigay pinakamatandang hotel sa Madrid

MADRID - Pinangunahan ni Ambassador Philippe J. Lhuillier ng Philippine Embassy sa Madrid ang donasyong bust ng Pambansang Bayaning si Dr. Jose P. Rizal sa makasaysayang Gran Hotel Inglés, ang pinakamatandang hotel sa Madrid.

Pinasalamatan ni Ambassador Lhuillier ang hotel sa pagpapanatiling buhay ang alaala ni Gat Jose Rizal at ang kasaysayan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya.

PE Madrid photo

Aniya, ang magandang ugnayan ng dalawang bansa ay dapat payabungin at ipagpatuloy pa dahil sa ugnayang nabuo ng dalawang bansa loob ng maraming henerasyon.

Ang turnover ay sinaksihan ng mga kinatawan ng embahada, mga opisyal ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP) at kinatawan ng hotel noong October 29, 2022.

PE Madrid photo

Tinanggap ni General Manager Jordi Caralt Coloma ang Rizal bust para sa hotel. Sabi ni Coloma ang Hotel Gran Ingles ay mananatiling tahanan ng mga Pilipino sa Madrid.

Ayon kay Carminda Arevalo, ang Executive Director ng NHCP, may panukala silang ipangalan bilang Jose Rizal room ang isa sa kwarto ng hotel bilang pag-alaala sa ginawang brindis o toast ni Rizal sa pagkapanalo ng ginto at pilak na medalya ng mga Pilipinong pintor na sina Juan Luna at Feliz Resureccion Hidalgo sa Madrid Exposition on Fine Arts noong 1884.

Ito ay para sa kanilang mga obrang ‘El Spoliarium’ at ‘Virgenes Cristianas Expuestas al Populacho.’

PE Madrid photo

Sa facade ng hotel makikita rin ang historical marker na gumugunita sa panahong bumisita sina Rizal, Luna, at Resureccion Hidalgo kasama ng mga kilalang personalidad ng Madrid, mahigit 130 taon na ang nakalilipas.

Ang donasyon ay bahagi ng mga proyekto ng Philippine Embassy sa paggunita ng ika-75 anibersaryo ng pagsisimula ng Diplomatic Relations sa pagitan ng Pilipinas at Espanya noong September 27, 1947.

