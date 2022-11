Publiko pinag-iingat sa harap ng banta ng BQ.1 omicron subvariant

Pamimili ng ilang shoppers sa Divisoria sa Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Sinamantala ni Mary Ann Balacos ang holiday season para simulan ang pamimili ng ipangreregalo sa Pasko.

Sa pamimili sa tiangge sa Commonwealth sa Quezon City, wala siyang suot na face mask dahil aminadong madaling mainitan sa mga lugar.

Ang vendor na si Mia Judi, irritable rin sa face mask pero mas pinipiling mag-ingat lalo kung marami ang bumibili.

Mahalaga rin sa kaniya na malakas ang pangangatawan para iwas-sakit ngayong holiday season na magdamagan ang bentahan sa puwesto.

"Hindi mawawala ang vitamins kasi proteksyon sa sarili at siyempre face mask. 'Pag maraming tao, nagsusuot. Pero 'pag walang customer, tinatanggal kasi ang init. Pero kailangan natin gamitin talaga para makaiwas tayo sa sakit," ani Judi.

Unti-unti nang mararamdaman ang Christmas rush pagpasok ng Disyembre, hindi lang sa mga pamilihan maging sa mga pasyalan.

Dahil may banta pa rin ng COVID-19, payo ng eksperto na magsuot pa rin ng face mask kung pupunta sa mga matataong lugar.

Idagdag pa rito ang malaking konsiderasyon sa pagpasok ng BQ.1 omicron subvariant sa bansa na mas nakakahawa.

Sabi ng Department of Health, posibleng umabot sa halos 2,300 kaso kada araw ang maitatalang kaso sa bansa sa pagtatapos ng Disyembre.

Dahil dito, paalala ni infectious disease expert na si Rontgene Solante na mag-ingat.

"Whether you are the vulnerable or not vulnerable, you must be wearing face mask both indoors and outdoors. Especially outdoors when in the supermarket or palengke and public transportation. As much as possible, if they can shy away from karaoke [please do] because there is too much aerosolization when you [are] singing," ani Solante.

Dagdag niya, kung maaari, iwasan ang kuwentuhan nang malapitan kapag kumakain at importanteng huwag nang ipilit na lumabas kung may sintomas kahit nakasuot ng mask.

Kung magkakaroon ng sintomas, mahalaga pa rin ang isolation at pagsasailalim sa RT-PCR tests.

Makakatulong din ayon kay Solante ang pag-inom ng vitamins, paggamit ng alcohol, tamang paghuhugas ng kamay at iba pang pag-iingat.

Pero pinakamahalaga aniya ang pagsusuot ng face mask dahil ito ang magsisilbing pinakamabisang proteksiyon laban sa virus at iba pang impeksiyon.

"Di naman natin sinasabi na ibalik natin ang mandatory (wearing of) face mask. We're putting the responsibility to people para masanay sila what’s good for them. That’s how we move with the pandemic. In other countries like U.S. or Korea, they totally abandoned the face mask and the cases are increasing. It's a matter of our own choice. If you don’t want to get sick, wear a face mask," ani Solante.

Opsyonal na sa ngayon ang pagsuot ng face mask, na isa sa pinakamalaking pagbabago sa COVID-19 protocols sa bansa ngayong taon.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News